"Хвороба X": чому не треба панікувати і до чого тут COVID-19

На щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі поряд з іншими питаннями обговорили ризик нової пандемії - так званої "хвороби X". Зокрема, йшлося про те, що нова пандемія може спричинити у 20 разів більше смертей, ніж COVID-19, а тому до неї треба ретельно готуватися.

Під час підготовки публікації використано такі джерела: сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я, сайт Міністерства охорони здоров'я України, сайт Центру громадського здоров'я України, NewScientist, The Guardian, BBC News Україна, CBS News, Sky News та ексклюзивні коментарі українських фахівців.

РБК-Україна розповідає, чому зараз багато говорять про "хворобу X", як вона пов’язана з коронавірусом і чи є причини для паніки.

Що таке загадкова "хвороба X"

Уже зрозуміло, що "хвороби X" як такої не існує - це термін, який Всесвітня організація охорони здоров'я використовує для позначення гіпотетичного інфекційного захворювання, яке в майбутньому може спричинити епідемію або пандемію.

Термін "хвороба X" з'явився у 2017 році після спалаху лихоманки Ебола в Західній Африці у 2014-2016 роках.

У 2018 році ВООЗ внесла "хворобу X" до глобального переліку захворювань і патогенів, які "мають пріоритет для досліджень та розробок у контексті надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я". Було визначено, що термін "хвороба X" використовуватимуть для позначення нещодавно виявленого патогену або будь-якого відомого патогену з набутим пандемічним потенціалом.

Головними претендентами на "звання" збудників нової пандемії вважали коронавіруси, і першою "хворобою Х", на думку вчених, став COVID-19, зумовлений вірусом SARS-CoV-2.

Проте ще до пандемії COVID-19 у 2002 році в Китаї почав поширюватися інший коронавірус, який викликав тяжку форму пневмонії, - тяжкий гострий респіраторний синдром (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS).

Захворювання призводило до смерті 1 з 10 інфікованих. Однак тоді поширення вірусу вдалося зупинити завдяки суворим заходам інфекційного контролю.

Реєструють спалахи й іншої, ще більш смертоносної коронавірусної інфекції - Близькосхідного респіраторного синдрому (Middle East Respiratory Syndrome, MERS), спричиненого вірусом MERS‐CoV. Він призводить до пневмонії, від якої помирає 1 із 3 інфікованих. Вперше інфікування цим вірусом було виявлено у Саудівській Аравії у 2012 році.

Однак згідно з даними нещодавніх досліджень і SARS, і MERS уже навряд чи спровокують нову пандемію, оскільки майже кожна людина у світі має антитіла до вірусу, який викликає COVID-19, і ці антитіла частково захищають від більшості інших патогенів сімейства коронавірусів.

У 2022 році ВООЗ зібрала 300 вчених, щоб дослідити 25 сімейств вірусів та бактерій і створити перелік патогенів, які можуть становити потенційну загрозу.

SARS і MERS уже навряд чи спровокують нову пандемію (ілюстративне фото: Getty Images)

Які збудники мають пандемічний потенціал

Глобальну загрозу можуть становити як нові патогени, так і чимало вже відомих людству збудників.

Так, пандемії у світі були зумовлені штамами грипу. Наприклад, у 1918-1919 роках на планеті лютував "іспанський грип", і це була одна з найсмертоносніших пандемій грипу за всю історію.

Зараз у світі фіксують спалахи пташиного грипу, який може поширюватися від птахів до ссавців. Так, у жовтні минулого року вірус пташиного грипу став причиною загибелі 17 тис. дитинчат морських слонів в Аргентині.

Вчені виявили вірус пташиного грипу у зразках, відібраних у мертвих морських слонів та котиків на субантарктичному острові Південна Георгія у південній Атлантиці. Дослідники розповіли, що ці тварини та морські птахи живуть на одних пляжах, тому вірус може швидко й безперешкодно передаватися.

На початку цього року пташиний грип виявлено в різних регіонах України, зокрема і в перелітних птахів - лебедів на Рівненщині.

З-поміж інших збудників значну загрозу для людства становлять уже згаданий вірус Ебола та вірус Зіка.

Вірус Ебола названо на честь річки Ебола в Заїрі, де його вперше виявили. Він передається людям від диких тварин (мавп, летючих мишей тощо) і викликає сильні кровотечі. Летальність досягає 90%.

Вірус Зіка передається через укуси комарів і поширений насамперед у тропіках та субтропіках. Якщо ним інфікуються вагітні жінки, можливе народження дітей з аномально маленькими розмірами голови.

Амеш Адалджа, старший науковий співробітник Центру безпеки охорони здоров’я Джона Гопкінса в Балтиморі (США), вважає, що небезпечний патоген, імовірно, буде респіраторним вірусом, і він уже зараз може циркулювати у певних видів тварин, але ще не передається людям, що є питанням часу. Про це експерт розповів CBS News.

А видання The Guardian опублікувало статтю про заморожені стародавні віруси в льодовиках Арктики та російського Сибіру. Ці віруси внаслідок глобального потепління можуть вивільнитися, і найбільшу стривоженість викликають штами мікроорганізмів Methuselah - їх ще називають "зомбі-вірусами". На думку вчених, така пандемія буде значно небезпечнішою за коронавірусну.

У світі існує кілька "зомбі-вірусів" (ілюстративне фото: Getty Images)

Що непокоїть фахівців

Системи охорони здоров'я в усьому світі й досі долають наслідки пандемії COVID-19, та й сама пандемія триває.

І у ВООЗ переконані: якщо людство не підготується до боротьби з новою хворобою до того, як вона стане реальною загрозою, а не гіпотетичною, її наслідки будуть ще жахливішими.

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус попередив світових лідерів про ризики майбутніх пандемій. Він визнав, що обговорення "хвороби X" може викликати паніку в людей, але наголосив: "Краще передбачити те, що може статися, тому що це відбувалося в нашій історії багато разів, і підготуватися до цього". Тому потрібен "замінник" хвороби, про яку людство ще не знає, але яка може з'явитися. Таким замінником і є "хвороба X".

Гебреєсус зазначив, що в розпал пандемії COVID-19 структура охорони здоров'я у всьому світі була перевантажена - не вистачало персоналу, ліжкомісць, кисню. Не було системи раннього запобігання захворюванню та алгоритму дій, і це призвело до значної кількості ускладнень у пацієнтів та високої смертності.

На спільному брифінгу представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта та міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка йшлося про те, що досвід COVID-19 показав, наскільки вразливою є медицина, коли одномоментно зростає навантаження на медичних працівників. Медиків бракувало, зокрема лікарів-епідеміологів.

При цьому недосконало працювала система рутинного епідеміологічного нагляду, не було можливості на рівні країни досліджувати віруси та створювати вакцину. Також стало зрозуміло, що потужностей фармацевтичних компаній деяких країн виявилося недостатньо, щоб задовольнити попит.

В розпал пандемії COVID-19 структура охорони здоров'я у всьому світі була перевантажена (ілюстративне фото: Getty Images)

Як уникнути нової катастрофи

Ніхто не здатен спрогнозувати, де, коли і як виникне нова загроза - може з'явитися нова хвороба, а може відбутися мутація вже відомих патогенів. Так само ніхто не знає, наскільки смертельно небезпечним буде нове захворювання.

Проте, на думку Тедроса Аданома Гебреєсуса, якою б не була хвороба, до пандемії можна і треба підготуватися. Саме тому вчені зосереджують увагу на гіпотетичній "хворобі Х" і мають намір заздалегідь розробити план дій для боротьби з патогеном, який може спричинити нову пандемію.

Тедрос Аданом Гебреєсус у Давосі наголосив, що всім країнам світу необхідні більш досконалі системи раннього реагування та запобігання поширенню нових захворювань. Треба завчасно подбати про те, щоб заклади охорони здоров'я розширили свої можливості для надання своєчасної медичної допомоги в умовах, коли виникає потреба у збільшенні кількості медичного персоналу та спеціальних приміщень.

Важливо, що пандемія COVID-19 стимулювала розробку нових формул вакцин, зокрема таких, які можна швидко "перепрофілювати" для боротьби з новими патогенами.

Так, було розроблено вакцини на основі мРНК. Їхня формула містить короткий фрагмент генетичного матеріалу, який змушує клітини імунної системи організму виробляти білок "шипа" коронавірусу. Його можна оновити, щоб змусити клітини виробляти інший білок, просто "переписавши" послідовність мРНК.

Щодо України, то на вже згаданому брифінгу Ярно Хабіхт наголосив, що під час пандемії COVID-19 ВООЗ підтримувала нашу країну у впровадженні програми комплексного реагування, зокрема сприяла посиленню системи епідеміологічного нагляду завдяки доставці обладнання та реагентів для тестів.

Крім того, більш ніж половина медичних закладів, визначених для боротьби з COVID-19, отримали кисневе обладнання. А для медичних працівників, задіяних у вакцинації проти COVID-19, провели відповідні тренінги.

Недовіра і теорії змов

Не лишилися осторонь прихильники теорій змов. Коли проанонсували обговорення "хвороби Х" на рівні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, одразу ж з'явилися припущення, що світові лідери планують нову хворобу, як свого часу "спланували пандемію COVID-19".

Зокрема, політична оглядачка та колишня помічниця міністра фінансів США часів президентства Дональда Трампа Моніка Кроулі написала в соцмережі Х (Twitter), що під прикриттям "хвороби X" напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах запровадять нові карантини та обмежать права і свободи людей.

Тому, на думку Амеша Адалджі із Центру безпеки охорони здоров'я Джона Гопкінса, важливим висновком пандемії COVID-19 має стати усвідомлення того, що всі заходи, спрямовані на боротьбу із загрозою, слід зробити максимально прозорими. Експерт наголосив, що зараз є недовіра між громадськістю та лікарями, адже в питання, які стосувалися пандемії, втручалися політики. І є ризик, що люди можуть не сприйняти запобіжні заходи, які рекомендуватимуть органи сфери охорони здоров'я.

Довкола "хвороби Х" багато теорій змов (ілюстративне фото: Getty Images)

Що вже зробила ВООЗ

Тедрос Аданом Гебреєсус у Давосі розповів, що ВООЗ у партнерстві з іншими організаціями вже запровадила ініціативи для підготовки до наступної епідемії чи пандемії. При цьому ВООЗ вважає "хворобу X" пріоритетною у своїх кампаніях із підвищення обізнаності населення щодо інфекційних захворювань поряд із COVID-19, лихоманкою Ебола тощо.

Також передбачено передачу технологій виготовлення мРНК-вакцин, допомогу країнам із низьким рівнем доходу та поглиблення спільного епідеміологічного нагляду між країнами.

Що говорять українські фахівці

На брифінгу з представником ВООЗ міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що є три компоненти, які свідчать про готовність системи охорони здоров'я до епідемій. Це люди (тобто медичний персонал), потужна лабораторна мережа, яка працює за міжнародними стандартами, та глобальне партнерство. І Україна розвиває кожен із цих напрямів.

Українські фахівці проходять міжнародні навчання з польової епідеміології, а також щороку збільшується кількість інтернів, які вступають на спеціальність "Eпідеміологія".

Крім того, в Україні діють Національна вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я та Одеська субрегіональна лабораторія, які мають акредитацію ВООЗ. Крім того, Національна лабораторія входить до Європейської регіональної лабораторної мережі ВООЗ.

Діяльність цих українських лабораторій відповідає міжнародним стандартам. Фахівці використовують сучасні реагенти, дотримуються міжнародних протоколів та оперативно обмінюються даними.

МОЗ у свою чергу тісно співпрацює з ВООЗ, центрами контролю та профілактики хвороб Європи і США, Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я.

Доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України Ольга Голубовська вважає, що нова загроза варта уваги, насамперед з огляду на висновки пандемії COVID-19. За її словами, ми маємо "цвинтар пацієнтів", які померли від ускладнень коронавірусної інфекції через те, що система охорони здоров’я була не готова до пандемії, бракувало ресурсу, фахівці не знали, що робити, а люди не отримували своєчасну медичну допомогу. І зараз за це нібито ніхто й не відповідальний.

Втім, людям не варто панікувати, адже сукупний термін "хвороба X" - це поняття не нове, про нього відомо ще з 2018 року.

COVID-19 став першою "хворобою X". А у 2021 році на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я ВООЗ попередила, що на людство чекає нова пандемія. І питання не в тому, буде вона чи ні, а в тому, коли вона буде.

Голубовська зазначила, що відповідні державні інституції мають уже зараз готуватися до нової пандемії, щоб не повторити помилок, як у ситуації з COVID-19.

Зараз, за словами експертки, дуже багато хворих на грип, і чимало летальних випадків. Є й багато пацієнтів з мікст-інфекцією, тобто грип + коронавірусна інфекція. І всі тяжкі хворі, які опинилися в реанімації, на догоспітальному етапі не отримували специфічну противірусну терапію, спрямовану на збудника. Тобто помилки повторюються.

Тому люди мають запам'ятати: на будь-який інфекційний збудник треба діяти одразу і швидко.

Лікарка наголошує: якщо виникне нова епідемія, люди повинні слухати тільки спеціалістів, а не псевдоекспертів. У розпал пандемії COVID-19 ситуацію міг коментувати хто завгодно, навіть особи без медичної освіти, і часто вони говорили абсурдні речі. Але це були люди, які мали гроші, вплив і зв’язки в ЗМІ.

Голубовська зауважила, що поняття "експерти" стосується лише людей, які займаються певною вузькою проблемою. Якщо йдеться про інфекційні захворювання, то є експерти, які вивчають суто герпесвіруси, тифо-паратифозні захворювання і т. д. У справжнього експерта є певна кількість наукових публікацій щодо проблеми, яку він досліджує, виступів на міжнародних та українських конференціях. І до думки таких фахівців варто прислухатися. А в Україні, як стверджує Голубовська, у розпал пандемії COVID-19 виникло чимало "навколомедичних" структур, які насправді є суто політичними.

Ольга Голубовська (фото: особистий архів)

Доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, експерт МОЗ України та РНБО Наталія Виноград підтримує думку про те, що з "хворобою X" як такою людство вже зустрілося, і це був COVID-19. Ця пандемія, як вважає експертка, стала своєрідною перевіркою готовності медичних систем реагувати на нові біологічні загрози.

Наталія розповіла, що це - реалії існування людства, історія якого супроводжується епідеміями та пандеміями. І готовність до наступних епідемічних ускладнень має бути належною. Тому треба розуміти ступінь та види біологічних загроз.

Наступна пандемія буде вже з наступним збудником "X", причому "X" замінять на назву нового патогену. Вірус може прийти і з природи, і з лабораторії - імовірні всі варіанти.

Водночас, на думку Виноград, не варто категорично стверджувати, що ми були не готові реагувати на пандемію COVID-19.

Наприклад, під час пандемії "іспанського грипу" було взагалі лише три підходи: "біжи чимдалі", "біжи чимшвидше" і "повертайся якомога пізніше". А нині підходи все-таки зовсім інші.

І зараз основне завдання - запобігти поширенню нового захворювання, локалізувати осередок інфекції, виграти час та розгорнути систему швидкого реагування.

Що важливо: нині є можливості швидко ідентифікувати патоген і одразу ж розпочати роботу над створенням вакцин.

Наталія Виноград (фото: особистий архів)

А от Анатолій Якименко, колишній головний редактор медичних медійних проєктів у видавничому домі "Здоров'я України", лікар за фахом, нині - публіцист, який має авторський канал на YouTube, не розуміє, як хворобу, якої ще не існує, можна було внести до глобального переліку захворювань і патогенів, які мають пріоритет для досліджень та розробок. Адже сукупним терміном "хвороба X" позначають різні патогени, і їх дуже багато.

Фахівець розповів, що осередком цих патогенів здебільшого є необжиті місця, а носіями - дикі тварини. Ці патогени можуть долати видовий бар'єр і, як у випадку з COVID-19, переходити від тварин до людини. У світі завжди є патогени, які періодично долають цей бар'єр.

Якименко вважає, що Всесвітній економічний форум не є місцем, куди має приїжджати директор ВООЗ. Для цього у нього є власний майданчик, а також Організація Об'єднаних Націй.

А економічний форум у Давосі збирає "комерсантів" і розглядає комерційні пропозиції. І, логічно, у людей може виникнути підозра, що директор ВООЗ на цей захід приїхав із комерційною пропозицією, яка називається "хвороба X", щоб переконати вигідно в неї інвестувати.

Анатолій Якименко (фото: особистий архів)