Херсонські волонтери, яким Порошенко привіз пекарню, розказали про свою мрію

Пʼятий президент Петро Порошенко у Херсоні зустрівся з місцевими активістами ГО "Справа громад". Під час окупації українські патріоти не тільки допомагали містянам, а й донатили на ЗСУ.

Так, Порошенко оглянув приміщення, де вже встановлюють обладнання для пекарні. Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" купили для херсонців дві печі для випікання хліба, необхідне обладнання та потужний генератор.

Зараз виробництво треба забезпечити якісною водою, з якою у Херсоні великі проблеми. Пекарню планують запустити вже за тиждень, кажуть волонтери. Половина хліба призначена для підрозділів ЗСУ, друга половина буде безкоштовно роздавалися херсонцям.

"Ми зараз побачили прив’язку, розташування. Я прийняв рішення, що ми привеземо обладнання і зробимо свердловину. Ми поставимо систему хімводоочистки так само, як ми робили в Миколаєві. Генератор потужний - його вистачить на насоси, роботу хімводоочистки й забезпечення потужності для роботи пекарні", - розповів Порошенко.

У пекарню також передадуть кілька тонн борошна, цукор та дріжджі.

"Я сподіваюся, ми зможемо організувати, щоб пекарня працювала цілодобово. Половина йтиме на забезпечення мешканців Херсона свіжим хлібом, бо зараз найближча точка, звідки в Херсон привозиться хліб - це десь в районі Миколаєва", - додає Порошенко.

Своєю чергою, волонтер Оксана Погомій зазначила, що мріє, аби у місті був такий український духовний культурний центр, як був у Маріуполі. "Я була якраз минулим літом, і він тут буде. Ми все зробимо для цього", - констатувала вона.