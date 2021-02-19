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В Харькове девушка разделась в метро и попала на видео: "старческий маразм в 17"

Новина українською → Харьков, Пятница 19 февраля 2021 22:52
В Харькове девушка разделась в метро и попала на видео: "старческий маразм в 17" В Харькове девушка разделась в метро (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове девушка устроила сеанс стриптиза прямо в вагоне метро, раздевшись на камеру перед другими пассажирами. На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для соцсети Tik Tok.

Кадры 19 февраля опубликованы на Facebook-странице "ХС. Харьков".

Молодая девушка решила оголиться, сидя между пассажирками в масках. Те не обращали внимание на действия "восходящей звезды интернета", и лишь изредка искоса посматривали на нее.

Сначала харьковчанка сняла брюки, и положила красное банное полотенце на ноги. Затем избавилась от кофты, продемонстрировав свою легкую ночнушку-неглиже, которая не слишком скрывала формы девушки от посторонних взглядов. Свои действия блогерша сопровождала "смущенным" смехом, краснела и бледнела. Она обернула волосы полотенцем, словно после принятия душа. Что последовало дальше - остается неизвестным, так как съемка на этом моменте была прекращена.

"Харьковские ТикТокеры продолжают покорять общественный транспорт", - говорится в подписи к видео.

Видео: В метро Харькова девушка разделась прямо в вагоне перед пассажирами

Пользователи сети отреагировали на выходку по-разному: многих действия девушки в метро сильно возмутили, а саму ее "наградили" нелестными эпитетами; некоторые вину за такой перформанс возложили на популярную соцсеть, ради увеличения лайков в которой молодые юзеры нередко идут на странные поступки. А также нашлись и те, кто просто с иронией отнесся к произошедшему и посмеялся над "жертвой" очередного челленджа в интернете.

  • Совсем стыд потеряла, корни непрокрашенные всем демонстрирует, хоть бы капюшоном прикрылась
  • Де**льная молодежь ныне пошла. Совсем стыд потеряли. Заблокировать на**р этот Тик Ток надо.
  • Старческий маразм в 17
  • А почему без маски?
  • Ну что, на этом все и закончилось? Ее бы в таком виде да на мороз, что бы мозги в голове нашлись от холода!
  • Они думают, что это круто
  • Позвонили в полицию и на следующей станции сдали! Лайки превыше всего! Не смешно...
  • Скоро ТикТок заблокируют.

Ранее сообщалось, что весной 2020-го в киевском метро пара устроила интим у всех на глазах.

Чуть позже в похожий инцидент произошел и в Харькове, где в метро парочка устроила горячие развлечения, серьезно нарушив дистанцию.

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