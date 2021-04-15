В Харькове от COVID-19 умерла роженица: убитый горем муж остался с двумя детками

В Харькове случилась трагедия с роженицей, которая поступила на восьмом месяце беременности в роддом №2. Ребенка спасли, а вот его маму нет. В семье кроме новорожденного воспитывается маленькая дочь.

По словам мужчины, жена отправилась в роддом заранее, еще 4 марта. Малыш был уже крупный - 3400 г и давил на диафрагму, девушке было трудно дышать.

11 марта сердце плода стало прослушиваться хуже, поэтому врачи решились на кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, а с женщиной все было в порядке, но позже начались трудности.

"13-го числа я заметил, что она стала нескладно писать, нервничать, попросила купить дорогие лекарства "Ремдесивир", которое я раньше покупал для мамы. Уточнил у врачей - они сказали, лишним не будет. Хватит 3 доз. 14 марта в нее началась ужасная паника. Она позвонила и видеосвязью рассказала, что задыхается. Позвонил врачам, те рассказали, что у нее панические атаки, с ней всегда есть кто-то рядом, и все под контролем ", - говорит Дмитрий.

Скрин видео: Семья умершей в Харькове роженицы (ТРУХА Харьков)

Тогда супруг обратился к другому врачу-инфекционисту, который диагностировал у женщины пик цитокинового шторма - в больнице его не распознали. Врач выписал другое дорогущее лекарство, после которого женщине стало лучше. На то время легкие пациентки были уже сильно повреждены.

"У нее было большое поражение легких, которое не смогли определить, поскольку не могли ее никуда перевезти, потому что она была кислородозависимая. У них в здании был рентген-аппарат. Я говорил, что могу достать переносной, но они решили не рисковать. Любимая все время была в сознании, уже начала шутить, пыталась дышать без маски, с каждым днем ей все становилось лучше", - говорит мужчина.

Врачи давали хороший прогноз, мол, кризис миновал, впереди - реабилитация. Но 4 апреля у женщины снизилась сатурация, после чего ее с кислородного аппарата перевели на ИВЛ. В полночь женщина умерла. По словам врачей, ее легкие попросту перестали принимать кислород.