"Грибки зможуть знищити людство, як в серіалі Last of Us": мікробіолог зробив шокуючу заяву про апокаліпсис

Професор молекулярної мікробіології, імунології та інфекційних хвороб Артуро Касадеваль заявив, що сценарій серіалу Last of Us не був фантастикою. І з часом на планеті можуть з'явитися грибки, які будуть здатні винищити людство.

Що заявив професор мікробіології та при яких умова гриби можуть викликати апокаліпсис, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Сюжет серіалу Last of Us

Постапокаліптичний серіал з Педро Паскалем та Беллою Ремсі в головних ролях викликав захват у глядачів.

Він показує, що могло б статися з людством, якби масова грибкова епідемія охопила б Землю. Ті, хто уражений вірусом грибка кордицепсом - перетворюються на зомбі-подібних істот. А укуси та спори - заражають людей та перетворюють їх на монстрів.

Частина людей має антитіла або імунітет до грибка і вони можуть врятувати людство.

Ті, кому пощастило вижити - створюють закриті комуни, де намагаються захиститися від епідемії та вижити. А дівчинку, у якої знайдено імунітет, потрібно доставити у лабораторію для створення ліків проти грибка.

Що заявив вчений

67-річний професор Касадеваль, який написав понад 1000 наукових праць і зараз займається наукою в Школі громадської охорони імені Джона Гопкінса Блумберга в Балтиморі, заявив, що грибок є "реальною загрозою" для людства.

У своїй новій книзі "Що, якщо гриби переможуть?" професор висвітлює дуже "реальну ймовірність" пандемії, спричиненої грибком.

Він зазначає, що сценарій, який висвітлений у серіалі, неможливий зараз: "Зараз ми не знаємо жодного гриба, який міг би перетворити людину на зомбі".

Однак він не виключає, що такі грибки можуть з'явитися у майбутньому, і одна з причин цього - різка зміна клімату на планеті.

"Я не сумніваюся, що з часом ми побачимо нові небезпечні грибкові патогени. Фактично, ми вже бачимо, як це відбувається. Підвищення температури впливає на все в нашому середовищі. З'являються все більше доказів того, що певні гриби можуть викликати нові захворювання, які завдадуть шкоди набагато більшій кількості людей", - каже мікробіолог.

Він зазначив, що якщо гриби пристосуються до вищих температур, це "порушить наш захист" і буде спостерігатися більше "захворювань, пов'язаних з грибками".

Професор Касадеваль розповів, що вже є докази мутації грибків. У 2007 році у вусі людини в Японії було знайдено гриб Candida auris, який потім поширився в Південній Америці, Африці та Індій. До 2007 року цей вид грибка не був відомий медицині.

"Тож у нас є певні медичні таємниці. У нас є організм, про який медицина нічого не знала. Одна з речей, яку ми запропонували, полягає у тому, що це, можливо, був перший гриб, якій подолав теплові бар'єри", - додав вчений.

Він зазначив, що більшість грибів не зможуть вижити при температурі вище 37 градусів, а людство ще ніколи не стикалося з грибковою пандемією. Однак від цього страждали інші види, а людина може стати наступною жертвою.

"Людство не має досвіду боротьби з грибковою пандемією, але інші види мають. Земноводні знищуються грибком, який поширився на всіх континентах. Отже, якщо гриб може зробити це з амфібіями, які існують мільйони років і мають хорошу імунну систему, як у нас, було б гординею думати, що з нами щось таке не може статися. У нас є величезна сліпа пляма, коли йдеться про хвороби та токсини, якими можуть володіти гриби", - підсумував Касадеваль.