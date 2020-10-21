Героиня или убийца? Очередная "яжемать" привела в бешенство украинцев

В Одессе увидели женщину на электросамокате с двумя детьми
В Одессе на оживленной полосе для движения автомобилей заметили женщину на электросамокате. Она ехала на нем с двумя детьми. Один ребенок стоял перед ней, а другой малыш был в слинге за плечами. На матери и детях не было абсолютно никакой защиты. О вопиющем инциденте сообщили на странице Киев Автомобильный в Facebook. В паблике спросили украинцев, кем же является эта женщина, убийцей или героиней?
Автор поста опубликовал фотографию матери, которая пошла на такой рискованный шаг и поехала с детьми по дороге с общественным транспортом.
В Одессе заметили очередную "яжемать" (фото: facebook.com/autokiev.info)
Ситуация на снимке привела в бешенство украинцев. Практически все люди отметили, что єто небезопасно. Женщина не думает о жизни своих детей, а также о своей.
Как мы писали ранее, в Киеве младенец получил ожог, пока мать пьянствовала в парке вместе с местными жителями.