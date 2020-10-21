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Героиня или убийца? Очередная "яжемать" привела в бешенство украинцев

Одесса, Среда 21 октября 2020 09:21
Героиня или убийца? Очередная "яжемать" привела в бешенство украинцев
В Одессе поведение женщины вызвало негодование украинцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе увидели женщину на электросамокате с двумя детьми

В Одессе на оживленной полосе для движения автомобилей заметили женщину на электросамокате. Она ехала на нем с двумя детьми. Один ребенок стоял перед ней, а другой малыш был в слинге за плечами. На матери и детях не было абсолютно никакой защиты. О вопиющем инциденте сообщили на странице Киев Автомобильный в Facebook. В паблике спросили украинцев, кем же является эта женщина, убийцей или героиней?

Автор поста опубликовал фотографию матери, которая пошла на такой рискованный шаг и поехала с детьми по дороге с общественным транспортом.

Героиня или убийца? Очередная &quot;яжемать&quot; привела в бешенство украинцев

В Одессе заметили очередную "яжемать" (фото: facebook.com/autokiev.info)

Ситуация на снимке привела в бешенство украинцев. Практически все люди отметили, что єто небезопасно. Женщина не думает о жизни своих детей, а также о своей.

  • Вбивця!!!
  • Яжемать.
  • Заборонити, категорично проти!
  • Лишить материнства.
  • Увы, это естественный отбор. А ребенка да, жалко.
  • Самоубийца верхом на тазике-эвтаназике. Хотя честно, когда сам езжу на вело/мото и подобном - также шлем и прочую фигню игнорирую. Но катаюсь не по дорогам, а на природе
  • Сьогодні одна така пересікала Кріпосний перевулок по пішохідному, на єлектросамокаті, теж з дитиною.

Как мы писали ранее, в Киеве младенец получил ожог, пока мать пьянствовала в парке вместе с местными жителями.

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