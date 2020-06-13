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Эксперты назвали важную особенность COVID-19: будьте осторожны

STYLERКоронавирус    13.06.2020 - 14:19
Эксперты назвали важную особенность COVID-19: будьте осторожны
Коронавирус 2020 (фото: РБК-Украина)

Коронавирусом можно переболеть несколько раз

Коронавирус является сезонной болезнью, поэтому даже если вы переболели, не исключено, что можете заразиться еще раз. COVID-19 распространяется в мире по такому же принципу, как и обычный грипп.

"Циркуляция происходит так же, как и в других гриппоподобных заболеваниях - начинается с востока, из Азии, идет на Европу, потом на Америку и Африку. Новые случаи регистрируются именно там, просто африканские республики плохо регистрируют. Потом перейдет на Австралию, и такая циркуляция гриппоподобных заболеваний происходит ежегодно", - сказал Виктор Ляшенко в эфире канала "Украина 24".

Чтобы снизить заболеваемость COVID-19, нужно соблюдать санитарные нормы. Иначе в скором времени может произойти увеличение количества больных. Это неоспоримый факт.

"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", - заявил Ляшко.

По словам врача, регионы должны усиливать карантинные мероприятия, если в течение трех дней будет наблюдаться повышение заболеваемости коронавирусом в 2020 году.

Напомним, что украинцам рассказали, где отдохнуть летом.

Мы писали, что украинские заробитчане столкнулись с неприятностями.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Коронавирус
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