"Думав, це кінцева зупинка": Богдан Буше описав повну картину свого захворювання

Український телеведучий Богдан Шелудяк має серйозні проблеми зі здоров'ям. Актору діагностували рідкісний та небезпечний діагноз "синдром Гійєна-Барре", про який детально він розповів тільки зараз.

Про те, як розвивалась хвороба у Богдана, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на stories в Instagram Шелудяка.

Богдан Шелудяк розповів, як розвивалась його хвороба

Здається, новий ведучий "Хто зверху?" відновлюється, адже він повідомив, що лежати і говорити йому стало легше. І це дійсно можна помітити у розмовних stories Богдана.

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Шелудяк не розкривав подробиць того, що йому довелося пережити до встановлення діагнозу "синдром Гійєна-Барре". Та зараз відповідаючи на повідомлення однієї з підписниць, вирішив таки надати повну картину свого захворювання.

Богдан вийшов у stories та детально описав кожен етап свого стану до моменту потрапляння в стаціонар. У чоловіка запитали, “які прогнози і що кажуть йому лікарі стосовно лікування”. На що блогер почав розповідь.

"Розвиток хвороби вдалося зупинити. Тобто, все зупинилося на тих симптомах, які були під час початку лікування", - одразу сказав Буше.

А також перелічив, які симптоми його супроводжували на початку хвороби:

оніміння рук і ніг (легке оніміння навіть пахової зони)

очі видають дві окремі картинки (тобто, я бачу нормально те, що перед носом)

порушена координація

парез м’яких ньобних тканин (через це я так гундяво розмовляв, а ще закидувало воду у ніс при ковтанні)

плюсом до цього загальна слабкість, головний біль, запаморочення, задуха.

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"Все це розвилось за неповних три доби. Зверху stories, коли я відчув перший симптом, але думав, що двоїться в очах просто через те, що весь день лежав і дивився фільми", - продовжив Богдан прикріплюючи скриншот старої stories.

За словами Буше, на ранок йому стало гірше, в очах ще більше двоїлося. Чоловікові підказали, що може це тиск. Хоча він зауважив, що ніколи в житті не жалівся на подібні проблеми. В аптеці випив пігулку, але не попустило, тоді він пішов додому відчуваючи себе гірше з кожним кроком.

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Далі Богдан продовжив розповідь, але вже про те, що відбувалося з ним вдома.

"Дома ліг на диван і відчув полегшення, бо просто не треба було стояти. Так я пролежав до вечора, а вже потім ще раз пішов поміряти тиск, він став тільки вище і я подумав, що справа точно в ньому і тепер я метеозалежний", - зауважив телеведучий.

Богдан додав, що випив ще одну пігулку для пониження тиску, ліг спати з думками, хоч би на ранок вже все пройшло, бо завтра класна погода і він поїде кататися на мотоциклі, також зауважив, що вирубився моментально.

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"Відкриваю очі і розумію, що щось не так. Враження наче сильно залежав руку. Розумію, що однаково не відчуваю дві руки, але рухати ними можу. Встаю, ноги ватні. У вбиральні розумію, що ватні не лише ноги..", - почав розповідь Богдан про той день, коли вперше звернувся до лікарні.

"Я одразу ж поїхав у клініку, де мене лікували від застуди. Там, вислухали, поміряли тиск, він був занижений, сказали здати певні аналізи, зробити узд шиї та випити міцної кави, щоб попустило. Що я зробив далі? випив чашку кави і пішов знову додому на диван, бо стояти та сидіти було вже нестерпно", - пише Буше.

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Але цей візит у клініку Богданові не допоміг і за його словами ввечері на нього чекав такий шок, що він не одразу зрозумів, що з ним відбувається. Адже в цей вечір він вже не міг нормально розмовляти, коли намагався відповісти на повідомлення голосом.

"Чесно кажучи, навіть тоді лягаючи спати, я сподівався, що на ранок все саме пройде. Але зранку я ледь встав, фізично просто не міг цього зробити та попросив сестру довезти мене здати аналізи, бо до таксі сам би не дійшов", - згадує Шелудяк.

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Після того, як у ведучого взяли кров у лабораторії, вони з сестрою поїхали в сторону дому, але тоді він вже ледь не помирав.

"Без жартів, я реально думав, що це моя кінцева зупинка, бо мені ніколи не було настільки погано", - зауважив блогер.

Далі Богдан зізнався, що не знав, що відповісти сестрі на питання,що він збирається робити. Просто планував бути вдома і чекати на результати аналізів та вже потім їхати до лікаря.

Але сестра актора запропонувала йому їхати на швидку і він погодився і не дарма, адже тоді вже Богдан майже не міг самостійно рухатися та опинився у стаціонарі де розпочав лікування.

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З усього цього Богдан зробив кілька важливих висновків та дав поради своїм підписникам:

цінуйте своїх близьких

май план Б (а краще і план А)

не нехтуй допомогою у критичній ситуації.

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