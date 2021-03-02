В Днепре врачи спасают годовалую девочку: прыгнула в ванну с кипятком

В Днепре годовалая девочка прыгнула в ванну с кипятком и сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи пытаются спасти жизнь малышки, у нее 60% ожогов тела.

Дело в том, что у семьи нет горячей воды и поэтому они налили кипяток в ванную, а потом хотели его разбавить. Родители на секунду отвернулись и не успели проконтролировать ребенка, как он уже прыгнул в обжигающую воду.

Состояние маленькой Нади сейчас очень тяжелое. Она находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких. Перенесла уже несколько операций, но медики никаких прогнозов не дают. Сейчас для ребенка ищут доноров крови.

"Руки и предплечья имеют более глубокие ожоги. Мы прежде всего спасали ее пальцы, чтобы они получали кровоснабжение. Поэтому были операции, во время которой устраняли влияние чрезмерного отека тканей на кровообращение", — рассказал врач-комбустиолог Артем Посунько.

В Днепре ищут доноров крови маленькой Наде