Дівчина з Києва взяла "по батькові", яке збурило українське суспільство: що з ним не так
16-річна дівчина з Києва взяла незвичайне ім'я по батькові, яке викликало дискусії в українському суспільстві.
Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.
Яке ім'я по батькові взяла дитина
Мама дівчинки присвятила цій події пост у Facebook. 16-річну киянку тепер звуть Литвиненко Станіслава Лесіївна. Вона вирішилла замінити патронім (по батькові) на матронім (по матері).
"Мабуть, в Україні це перша жінка з жіночим "по батькові", - пише мама дитини Леся Литвиненко.
Цікаво, що окрім по батькові дівчина змінила також ім'я - на те, яким її хотіла назвати мама при народженні, але цього не зробила.
Як мама юної феміністки обґрунтовує таке рішення
Пані Леся каже, що її донька виросла відповідальною особистістю.
"Наше виховання вплинуло на її вибір носити моє ім'я "по батькові" демонструючи глибоку повагу саме до матері...
Жінка для своєї дитини робить все, жінка ладна вмерти за своє дитя і буквально вмирає при пологах. Чому в результаті так часто дитина носить ім'я яке їй дав батько, його прізвище та по батькові. То виходить, що жінка досі є "жертовною", - зазначила Леся Литвиненко.
Як відреагували українці
В коментарях більшість підтримала таке рішення, назвавши використання по батькові "радянщиною":
- Доросле та виважене рішення. Сучасні діти мудріші за нас, бо відразу бачать головне. Мирного майбутнього!
- Головне аби була здорова та щаслива. А все інше можна змінити чи надбати. Вітаємо вашу дорослу донечку, з днем народження.
- Я взагалі проти, щоб був радянський спадок - по батькові, як на мене - це справжній рудимент!
- Молодчинка! І використання "матроніму" замість по батькові абсолютно розумне рішення.
- Круто, в такому випадку це найкраще рішення. Навіщо дитині тягнути за собою все життя ім'я, яке для неї нічого не значить.
Раніше ми писали, як назвати дитину в серпні, щоб вона була здорова і щаслива.