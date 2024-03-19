Дієтологи назвали напої, які вони не п'ють

В магазині можна знайти великий вибір напоїв, але всі вони по-різному впливають на організм. Дієтологи назвали ті напої, яких вони уникають, адже вони можуть завдати серйозно шкоди здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що варто знати

Зареєстрований дієтолог Хізер Нейс розповів, що зараз велика частина доданого цукру, який ми споживаємо, надходить із підсолоджених напоїв.

Він додав, що занадто багато доданого цукру шкодить здоров’ю з кількох причин: може виникнути діабет та серцево-судинні захворювання.

Експерт зазначив, що ви повинні повністю виключити солодкі напої зі свого раціону.

Яких напоїв уникають дієтологи

Напої "без цукру"

Дієтолог Карлі Сен-Лоран Босежур розповіла, що їй не подобаються дієтичні газовані напої.

В таких напоях є штучні підсолоджувачі, які можуть спричинити здуття живота та інші проблеми з травленням.

Газовані напої

Банка газованої води містить близько 39 грамів цукру.

Клінічний дієтолог відділу харчових наук і харчування людини в Університеті Флориди Жанетт Андраде додала, що газована вода не приносить жодної користі для здоров’я. Вона насправді не містить вітамінів та мінералів.

Енергетичні напої

Багато людей обирають такі напої, адже думають, що вони додають їм енергії. Однак, вони не звертають уваги на той факт, що вони містять багато доданого цукру.

Зокрема, одна банка енергетику зазвичай містить приблизно 7 чайних ложок цукру.

Навіть вживання однієї банки на тиждень суттєво збільшує ризик серцево-судинних проблем. Можуть виникнути психічні розлади, тремор, запаморочення, міалгія.

Велика кількість цукру в енергетичних напоях може бути причиною здуття, нудоти, блювання та діареї. Тривале вживання таких напоїв може призвести до серйозніших захворювань шлунково-кишкового тракту.