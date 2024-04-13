Дієтолог поділилась секретами ідеального сніданку: лише 4 правила

Сніданок має забезпечувати третину денної потреби у калоріях. Дуже важливо, аби він був ситним і водночас корисним. Адже без повноцінного сніданку вам буде важко акумулювати енергію та зосередитись на роботі. Разом із цим, не варто відмовлятись від ранкового прийому їжі, бо це спровокує переїдання протягом дня.

Про те, які є правила здорового сніданку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram .

Половину тарілки мають становити овочі

"Під час кожного приймання їжі половину тарілки повинні складати овочі. Вживати їх можна в різній формі: цілими, у вигляді салатів, у свіжому і приготованому вигляді, як інгредієнт котлет, запіканок і т. д", - каже дієтолог.

Фус наголошує, що важливо пам’ятати, що 400 г овочів і 200 г фруктів - це мінімум, який необхідно вживати за день.

Чверть тарілки мають становити корисні білки

1/4 тарілки повинні займати джерела корисного білка - м’ясо, риба, яйця, сир, якщо ви добре його переносите.

"Бобові - також джерело і рослинного білка, і складних вуглеводів. Тому іноді вони можуть займати половину тарілки", - пояснює Фус.

Чверть тарілки мають становити вуглеводи із клітковиною

Ще 1/4 тарілки мають бути вуглеводи з високим вмістом клітковини. До таких продуктів належать: крупи, цілозерновий хліб, паста з твердих сортів пшениці.

Пам'ятайте про корисні жири

"Не забувайте про жири. Частину з них ми отримуємо в складі м’яса, риби, круп, бобових, горіхів, насіння, авокадо, а решту бажано додавати у вигляді оливкової, лляної олії, масла. Важливо пам’ятати про кількість", - наголошує дієтолог.

Фус зазначає, що ці правила дозволять вам приготувати повноцінні, різноманітні страви на кожне приймання їжі. Складені таким чином страви забезпечать вас нутрієнтами необхідними для здоров’я. Також у харчуванні важливо дотримуватись балансу та різноманітності.

Рецепт корисного сніданку: