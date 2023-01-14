Дієтолог назвала 4 тривожні ознаки, які є предвісниками діабету

Часто причиною того, що людина не може схуднути, стає інсулінорезистентність. Цей стан порушує вуглеводний обмін і може спричини розвиток цукрового діабету 2-го типу.

Про те, як можна розпізнати перші тривожні ознаки, які сигналізують про інсулінорезистентність, розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці Facebook .

Тривожні ознаки, що вказують на інсулінорезистентність

Людям, які регулярно займаються спортом і мало їдять, але при цьому не худнуть, слід перевіритись на інсулінорезистентність. Ймовірно, причина криється у цьому.

Варто насторожитись з приводу підвищення ризику появи інсулінорезистентності, а може й цукрового діабету 2 типу при наступних ознаках.

Тривожні дзвіночки:

окружність талії більше 80 см. у жінок та 94 см. у чоловіків⁣⁣

наявність зайвої ваги, при якому надлишок жирової тканини відкладається переважно на животі і верхній частині тулуба - абдомінальне ожиріння

поява великої кількості папілом на шиї та в інших частинах тіла

потемніння шкіри на ліктях, під пахвами.

⁣"Дуже часто інсулінорезистентність йде в парі з підвищеним холестерином, гіпотериозом, синдромом полікістозних яєчників, синдромом виснаження надниркових залоз і тд. ⁣⁣Якщо у вас є хоча б один симптом - вам потрібно перевірити, чи нема у вас інсулінорезистентності, бо вона - передвісник діабету типу 2", - пояснює Фус.

При цьому дієтолог зауважує, що з інсулінорезистентністю не важко позбавитись зайвої ваги. Але все потрібно робити правильно, не всім підійдуть стандартні дієти. Є багато нюансів, в яких треба розібратися.

Для людей з інсулінорезистентністю та цукровим діабетом 2-го типу⁣⁣ підбирають збалансоване харчування, аби можна було контролювати вагу⁣⁣.