Дієтолог назвала 4 тривожні ознаки, які є предвісниками діабету
Часто причиною того, що людина не може схуднути, стає інсулінорезистентність. Цей стан порушує вуглеводний обмін і може спричини розвиток цукрового діабету 2-го типу.
Про те, як можна розпізнати перші тривожні ознаки, які сигналізують про інсулінорезистентність, розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці Facebook.
Тривожні ознаки, що вказують на інсулінорезистентність
Людям, які регулярно займаються спортом і мало їдять, але при цьому не худнуть, слід перевіритись на інсулінорезистентність. Ймовірно, причина криється у цьому.
Варто насторожитись з приводу підвищення ризику появи інсулінорезистентності, а може й цукрового діабету 2 типу при наступних ознаках.
Тривожні дзвіночки:
- окружність талії більше 80 см. у жінок та 94 см. у чоловіків
- наявність зайвої ваги, при якому надлишок жирової тканини відкладається переважно на животі і верхній частині тулуба - абдомінальне ожиріння
- поява великої кількості папілом на шиї та в інших частинах тіла
- потемніння шкіри на ліктях, під пахвами.
"Дуже часто інсулінорезистентність йде в парі з підвищеним холестерином, гіпотериозом, синдромом полікістозних яєчників, синдромом виснаження надниркових залоз і тд. Якщо у вас є хоча б один симптом - вам потрібно перевірити, чи нема у вас інсулінорезистентності, бо вона - передвісник діабету типу 2", - пояснює Фус.
При цьому дієтолог зауважує, що з інсулінорезистентністю не важко позбавитись зайвої ваги. Але все потрібно робити правильно, не всім підійдуть стандартні дієти. Є багато нюансів, в яких треба розібратися.
Для людей з інсулінорезистентністю та цукровим діабетом 2-го типу підбирають збалансоване харчування, аби можна було контролювати вагу.
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