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Данилов поставил на место "поехавшего" Медведева после его заявления о "капитуляции Киева"

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 13:54
Данилов поставил на место "поехавшего" Медведева после его заявления о "капитуляции Киева" Алексей Данилов (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов советует бывшему президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву готовиться к побегу куда-то в КНДР или другую страну с тоталитарным режимом, который поддерживает РФ.

Так Данилов отреагировал в своем Twitter на абсурдное заявление российского политика о "капитуляции Киева".

Почему "подгорело" у Медведева?

12 сентября в своем Telegram экс-хозяин Кремля решил повыпендриваться и выдал реакцию на слова Владимира Зеленского в интервью CNN о том, что Украина сейчас не собирается вести переговоры с государством-террористом.

"Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" - детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима в условиях России", - написал Медведев.

Данилов поставил на место &quot;поехавшего&quot; Медведева после его заявления о &quot;капитуляции Киева&quot;

Скриншот

Данилов поставил на место выскочку

Сразу после этого секретарь СНБО обратился в Twitter к российскому политику и "начинающему блогеру".

"Начинающему блогеру Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться", - написал Данилов.

Также он посоветовал прихвостням Путина "наконец перестать писать "россия" с большой буквы и привыкать к тому что "и это они еще не отступали".

Данилов поставил на место &quot;поехавшего&quot; Медведева после его заявления о &quot;капитуляции Киева&quot;

Скриншот

Напомним, на днях Данилов рассказал на какой целью могут остановиться украинские военные.

Также недавно мы писали, что Секретарю СНБО на день рождения подарили "прогулку" по горящей Москве.

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Алексей Данилов Дмитрий Медведев
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