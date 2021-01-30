COVID-19 сокращает жизнь на год: эпидемиолог предупредила о патологиях у переболевших

Врач рассказала о сокращении продолжительности жизни у переболевших коронавирусом (фото: Getty Images)

У некоторых пациентов после выздоровления от коронавируса может снижаться продолжительность жизни, а также вследствие перенесенной болезни формироваться определенные патологии.

Об этом заявила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Эпидемиолог также прокомментировала статистические данные о высоком уровне смертности в Украине и объяснила ситуацию с переводом многих медицинских звеньев именно на борьбу с COVID-19, в то время как из-за карантинных правил были отсрочены другие плановые операции.

"Уже в мире сегодня подсчитано, что в результате перенесенного COVID у старших людей сокращается продолжительность жизни, если они выживают, как минимум на 1 год. Это уже сегодня доказано за первый год пандемии. А что будет дальше - никто не знает! Кто знает, что будет с теми людьми, кто перенес COVID, какая патология будет формироваться?.. И они нам дадут эту смертность", - рассказала Виноград.

Также она допускает, что украинцы, которые выезжали на заработки в Европу, могли по возвращению домой на зимние праздники привезти в страну новые штаммы коронавирусной болезни, в том числе и британский вариант вируса.

Эксперт обратила внимание, что во время пандемии действуют законы эпидемиологии, когда после проникновения нового возбудителя в популяцию вирус, чтобы "выжить", меняет свои особенности.

Эпидемиолог также рассказала, что в Украине дети в последнее время стали более тяжело переносить COVID-19.

Ранее сообщалось, что недавно врач дал неожиданное объяснение, почему в Украине COVID отступает, а смертность растет.

Также мы писали о том, что эпидемиолог рассказала, когда волны коронавируса пойдут на спад в Украине.

Напомним, что недавно у украинцев появилась возможность сменить компанию-поставщика газа. Но, к сожалению, мало кто знает, как это сделать. Как сменить поставщика газа - смотрите в коротком видео.

В прошлом эфире Андрей Коболев и Алексей Кучеренко также рассказали о транспортировке газа и смене поставщика более детально.

Также в прошлом выпуске Юрий Витренко пояснил, почему государство установило тариф за потребление газа 6,99 грн, и пообещал, что "в феврале сумма в платежке уменьшится на 500 грн".

Кроме того, на фоне недавней трагедии в Харькове, глава правления благотворительного фонда "Let's help" Ольга Бондаренко рассказала о состоянии государственных и частных пансионатов для людей преклонного возраста в Украине.