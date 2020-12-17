Человек совершенно неординарный: как украинцы отреагировали на смерть Кернеса

В соцсетях отреагировали на смерть Кернеса (фото: РБК-Украина)

В Германии умер от осложнений коронавируса мэр Харькова Геннадий Кернес. Лечение украинца началось в берлинской клинике еще в сентябре. По словам пасынка Родиона и супруги Геннадия, сердце градоначальника Харькова остановилось в ночь на 17 декабря.

Первыми трагической новостью о смерти Кернеса поделились его пасынок и жена.

"Live strong - жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем. В детстве я спросил, могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном", - трогательно написал Родион.

Супруга мэра Харькова Оксана Гайсинская также подтвердила факт его смерти и опубликовала совместное фото с мужем в память о нем.

"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим... Больно очень", - подписала совместный кадр с мужем Гайсинская.

Секретарь городского совета Игорь Терехов скорбит по поводу смерти своего друга и городского головы Харькова, и пообещал, что в горсовете продолжат дело, начатое Геннадием Кернесом.

"Сегодня ночью ушел мой друг, человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и старого Харькова, сделала город, в который едут со всей Украины по красоте, опытом управления и за другим. Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни о его месте — этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы. Пока могу сказать одно — я, как его друг, и вся его команда, мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича. Он заложил прочный фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе. Вечная память тебе, Геннадий Адольфович Кернес, ты ее заслужил своей редкой целеустремленностью и неутомимым трудом на благо своего родного города ", — написал Терехов в Facebook.

Игорь Терехов и Геннадий Кернес (фото: facebook.com/sapronov.yuri)

Российский продюсер и сценарист Юрий Сапронов не остался в тени и выразил свои соболезнования смертью Геннадия. Он призвал всех почтить Кернеса минутой молчания.

"R.I.P.Геннадий Кернес. Мои соболезнования Оксане и детям. Сильный харьковчанин умер. Много будет ломаться копий сейчас. Помолчите. Ушёл сильный, умный, да сложный и противоречивый человек. Неординарный. У него было чему учиться. Личность. Помолчим...", - написал Сапронов на Facebook.

Народный депутат Украины Александр Фельдман опубликовал фото мэра Харькова в память о нем.

Геннадий Кернес умер (фото: facebook.com/pochta.feldman)

Коллега и чиновница Геннадия Светлана Горбунова-Рубан написала на своей странице в Facebook большой пост с воспоминаниями и мэре Харькова. Она назвала Кернеса неординарным человеком.

"Человек совершенно неординарный. Энергия бешеная, скорость фантастическая, трудоспособность высочайшая, принятие решений молниеносное. Благодаря этим качествам он заставил себя уважать огромное количество людей. А то, что он сделал с Харьковом, это ничто иное, как памятник при жизни. Город расцвел в прямом и переносном смысле этого слова. Дворники подметают дворы и улицы, машины укладывают асфальт, фонтаны начали работать там, где люди даже не подозревали об их существовании. А цветы начали цвести всюду. Одним из самых серьезных испытаний была ситуация, когда ранили Геннадия Адольфовича…", - поделилась воспоминаниями Светлана.

Отреагировал на смерть градоначальника Харькова и музыкант Миша Крупин, участник группы "Коррупция". Он задал вопрос, кто же теперь будет мэром вместо Кернеса.

Миша Крупин отреагировал на смерть Кернеса (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Бывший нардеп Юрий Мосийчук высказал свои соболезнования смертью главы Харькова.

"Як багаторічний політичний та ідеологічний опонент Генадія Кернеса, попри всі наші розбіжності та ідеологічні протиріччя мушу визнати, що покійний був сміливою та авторитетною, шанованою в Харкові людиною, господарником. Висловлюю, щирі співчуття родині Генадія Кернеса! Спаси Господи!" - написал на Facebook Мосийчук.

Кстати, бизнесмен Павел Фукс рассказал о последних днях жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"Обидно, что ещё две недели назад, когда была сессия горсовета, он был такой бодрый и довольный. Говорил "Молодцы!". У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле. Мы обрадовались, что он воспрял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо. Последний раз я разговаривал с ним три дня назад. Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колит и болит", - рассказал "Стране" Фукс.

Известный блогер Денис Казанский не обошел вниманием новость о смерти Кернеса.

"Умер Геннадий Кернес. К этому шло давно, и близкое окружение харьковского мэра прекрасно знало об этом. Знали, что Кернес потерял дееспособность, балансирует на грани жизни и смерти, и в любом случае не сможет выполнять обязанности градоначальника. Однако, эту информацию на выборах скрыли, и неработоспособном Кернесу организовали новый срок. Правду о здоровье харьковского мэра стали озвучивать только после того, как он, пребывая в коме, "принял присягу" - написал Казанский.

Сейчас стало известно, кто же будет выполнять обязанности мэра вместо Кернеса. Временно на его место встанет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Как мы ранее писали, стало известно, когда и где похоронят Кернеса.