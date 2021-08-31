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В Австрии украинская семья попала в ДТП: погиб 6-летний мальчик (фото)

Новина українською →
Австрия, Вторник 31 августа 2021 14:21
В Австрии украинская семья попала в ДТП: погиб 6-летний мальчик (фото) В ДТП в Австрии погиб украинец (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Нижней Австрии произошла авария, в которую попала семья из Украины. В результате ДТП погиб 6-летний украинец.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Так, трагедия произошла во вторник, 31 августа, в 5:15 утра.

Семья из Украины - родители, в возрасте 42 и 34 года, 6-летний мальчик и его 2-летний братик ехали в автомобиле на итальянской регистрации по трассе A2 по направлению к городу Медлинг. В частности, их автомобиль из-за поломки остановился на третьей полосе шоссе.

40-летний житель Нижней Австрии, не успел притормозить и на скорости врезался в авто украинцев. Несмотря на усилия медиков, погиб 6-летний украинец. Кроме того, его 2-летнего брата в тяжелом состоянии вертолетом госпитализировали в больницу в Вене. В больницу в Бадене доставили родителей детей, которые также получили травмы.

В Австрии украинская семья попала в ДТП: погиб 6-летний мальчик (фото)В Австрии в ДТП погиб мальчик из Украины (фото: krone.at)

В результате аварии легкие травмы получил 40-летний австриец. На месте ДТП работали два санитарных вертолета и автомобили спасательных служб. Причины аварии устанавливают австрийские правоохранители.

В Австрии украинская семья попала в ДТП: погиб 6-летний мальчик (фото)В Австрии украинская семья попала в ДТП: погиб 6-летний мальчик (фото)В Австрии украинская семья попала в ДТП: погиб 6-летний мальчик (фото)В Австрии украинская семья попала в ДТП: погиб 6-летний мальчик (фото)В Австрии украинская семья попала в ДТП: погиб 6-летний мальчик (фото)В Австрии украинская семья попала в ДТП: погиб 6-летний мальчик (фото)

В Австрии в ДТП погиб мальчик из Украины (фото: krone.at)

Ранее мы сообщали, что в Киеве пьяный водитель посадил за руль 8-летнего мальчика. В итоге такие "покатушки" закончились внушительным штрафом.

Также смертельная авария произошла в Полтавской области. В результате ДТП двое погибли, еще двое в больнице, среди них ребенок.

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