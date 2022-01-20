Археологи нашли огромный череп, который может опровергнуть теории о происхождении человека

В Китае археологи обнаружили череп древнего человека, который в разы больше обычных размеров. По словам палеоантропологов, на севере Китая в провинции Шаньси 160-200 тысяч лет назад жили первобытные люди с большим объемом мозга.

Сообщается, что на стоянке Сюйцзяо в северной части Китая был обнаружен череп гоминина. Объем этого черепа достигает 1700 кубических сантиметров и параметры позволяют предположить, что предки современного человека могли быть обладателями "мозга Эйнштейна".

Череп был найден давно, но исследователи из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Академии наук Китая вместе с зарубежными коллегами провели его реконструкцию с помощью томографии и принципа зеркального отражения только сейчас.

Оказалось, что этот череп превосходит в несколько раз ранее найденные останки. Предполагалось, что мозг древнего человека имел не более 1200 кубических сантиметров.

Мозг современного человека в среднем составляет 1400 кубических сантиметров. В редких случаях этот диапазон размеров может колебаться от 1100 до 1700 кубических сантиметров.

До недавнего времени считалось, что объем мозга древних людей от австралопитеков до Homo Erectus увеличивался постепенно. Но находки разных черепов полностью опровергают эту версию антропологов.

Новая находка на севере Китая на стоянке Сюйцзяо позволяет предположить, что этот вид мог быть промежуточным звеном между человеком разумным и современным жителем Земли.

На месте раскопок было обнаружено 18 фрагментов черепа и 3 зуба более десятка людей. И результаты других археологических раскопок в этой местности демонстрируют, что люди из Сюйцзяо изготовляли орудия из камня и занимались групповой охотой.