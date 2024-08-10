6 причин, чому чоловіки втрачають інтерес до сексу

Інтимні стосунки є важливою частиною близькості кожної пари. Проте бувають ситуації, коли чоловік втрачає інтерес до сексу, що викликає занепокоєння і нерозуміння з боку партнерки. Розглянемо основні причини, через які чоловіки можуть перестати бажати сексу, та поради щодо того, що робити в такій ситуації.

Які можуть бути причиною зникнення бажання та що допоможе, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Стрес і перевтома

Високий рівень стресу на роботі чи в особистому житті може сильно вплинути на сексуальне бажання чоловіка. Постійне навантаження, тривоги та недосипання знижують рівень енергії, через що сексуальна активність стає другорядною.

Проблеми зі здоров'ям

Хронічні захворювання, гормональні збої, зниження рівня тестостерону або проблеми з серцево-судинною системою можуть суттєво знизити лібідо чоловіка. Важливо звертатися до лікаря для перевірки здоров'я, якщо з'являються такі симптоми.

Емоційні проблеми

Депресія, тривожність або емоційні травми можуть негативно впливати на сексуальне бажання. Чоловіки, як і жінки, можуть переживати зниження лібідо через внутрішні емоційні конфлікти або неспроможність висловити свої почуття.

Проблеми у стосунках

Конфлікти, недовіра або нерозуміння у стосунках можуть відштовхувати чоловіка від сексуального життя. Напруга та нерозв’язані проблеми можуть призводити до відчуження і втрати фізичного потягу.

Рутина і відсутність новизни

Довготривалі стосунки можуть страждати від рутини та відсутності нових емоційних або сексуальних переживань. Відсутність інновацій та експериментів у сексуальному житті може знижувати інтерес до нього.

Психологічний тиск і страхи

Чоловіки можуть відчувати страх невдачі в ліжку або тиску через високі очікування. Це створює напругу, яка призводить до втрати інтересу до інтимних стосунків.

Що робити? Поради психолога

Спілкуйтеся відкрито. Говоріть з партнером про ваші почуття та переживання. Відкрите спілкування допоможе виявити причини проблем і знайти рішення разом.

Зверніться до фахівця. Якщо проблема викликана фізичними або психологічними факторами, важливо звернутися до лікаря або психолога. Вони допоможуть визначити причини та знайти відповідне лікування.

Підтримуйте емоційний зв'язок. Важливо працювати над емоційним зв'язком у стосунках. Це включає підтримку, турботу та увагу один до одного, що допомагає зберігати близькість.

Розвивайте інтимні стосунки. Знайдіть час для експериментів і новизни у сексуальному житті. Це може включати нові ідеї, романтику або просто більше часу на самоті з партнером.

Знизьте рівень стресу. Працюйте над зменшенням стресу в повсякденному житті. Це може включати фізичні вправи, релаксаційні практики або зміни в робочому графіку.

Будьте терплячими. Важливо пам'ятати, що зміни не відбуваються миттєво. Підтримка та розуміння зі сторони партнера можуть допомогти відновити інтерес до сексуального життя.