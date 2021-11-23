У 23-летней студентки Насти нашли женскую болезнь, которая разрушет мозг: спасти смогли только в Украине

23-летняя украинская студентка Настя знает несколько языков и учится в одном из польских университетов. Но в один день ее жизнь была разрушена болезнью, диагностировать которую и позже вылечить смогли только в Украине.

Об уникальном случае в Facebook рассказал генеральный директор клинической больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

По словам медика, близкие девушки во время телефонного разговора поняли, что с ней беда. Настя переставляла слова в предложениях, при этом не осознавая, что делает ошибки.

Дальше стало хуже - у девушки начала ухудшаться память, подергивались руки - особенно при волнении, нарушился сон.

В Польше врачи поставили студентке диагноз: астенические расстройства. Но девушке становилось все хуже - начались обмороки, астенические припадки.

Студентка вернулась в Украину, где ей смогли помочь

После приступов потери сознания до десяти раз в сутки мама забрала дочку домой и привезла в Днепр в больницу Мечникова.

Здесь врачи Вячеслав Гришин и Вадим Пашковский после детального обследования обнаружили у девушки женскую болезнь - тератому правого яичника.

Насте поставили диагноз - аутоиммунный энцефалит. При котором опухоль яичника дает страшную картину разрушения головного мозга.

Хирурги в больнице провели лапароскопическую (с минимальными разрезами) операцию.

Настя смогла вернуться к нормальной жизни

Девушка прошла курс лечения и теперь живет полноценной жизнью: учится, путешествует, встречается с молодым человеком.

Медики говорят, что им удалось "найти ту ниточку, которая привела к полному человеческому благополучию молодой красивой девушки".