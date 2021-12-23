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В Украине пока больше плохих, чем хороших общественных пространств: как это изменить

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 11:50
В Украине пока больше плохих, чем хороших общественных пространств: как это изменить Фото: создавать общественные места нужно совместно с теми, кто будет ими пользоваться (vdng.ua)
Автор: Виктория Титова

"Публичных пространств мало или они плохие" — такой комментарий мы часто слышали в этом году на фокус-группах, когда работали над спортивным кластером ВДНХ, школьным двором на Соломенке, безбарьерными дворами в рамках "Альбома безбарьерных решений". Ежедневно на практике и в теории мы с командой разбираемся с тем, какими должны быть хорошие общественные пространства.

Выводами такого опыта — в авторской колонке для РБК-Украина Realty делится Виктория Титова, СЕО урбан-бюро Big City Lab.

Что такое общественное пространство

Общественное пространство – общедоступная территория города, где люди встречаются, общаются, отдыхают. Общественным пространством могут быть площадь, улица, переулок, сквер, двор, бульвар, парк, набережная, городские крыши и т.д.

Запрос на общественные пространства в современных городах растет и будет расти. Если в 1990-х и начале 2000-х годов главным инструментом развития городов были проекты зданий-аттракционов, то после кризиса 2008 года фокус сместился на обустройство общественных пространств.

На это есть несколько причин:

  • появляется все больше экономического обоснования выгодности публичных пространств — их дешевле создавать, чем здания-аттракционы. В то же время, они увеличивают экономическую активность (согласно налоговым данным департамента финансов Нью-Йорка, розничные продажи во вновь пешеходных площадях и местах, где есть велосипедные дорожки, выросли почти на 50% по сравнению с общим 3% ростом по городу с 2007 по 2012 годы);
  • растет спрос на публичные пространства из-за усложненного транспортного передвижения, необходимости физического дистанцирования и других изменений в работе и жизни людей. Во время локдаунов в отдельных городах дорожный трафик снижался на 80%, что позволило отдельным городам реализовать проекты "замедленных улиц" в Калифорнии, "ководных велосипедов" в Париже и кафе под открытым небом на улицах Вильнюса.

В Украине пока больше плохих, чем хороших публичных пространств

В украинских городах есть много площадей, улиц, скверов и других общественных пространств. Однако как часто вам хотелось специально поехать на озера на Осокорки? Надолго ли вы задерживаетесь на Львовской площади?В Украине пока больше плохих, чем хороших общественных пространств: как это изменитьЖилой массив Осокорки (Киев)

Большинству общественных пространств в Украине не хватает базовых качеств, а именно:

Безопасность

Здесь проблема и в отсутствии качественного освещения, и в зданиях, деревьях или других препятствиях, создающих изолированные зоны. При этом исследование безопасности общественных пространств в Ивано-Франковске показывает, что в городе с небольшим количеством уголовных нарушений люди все равно не чувствуют себя в безопасности в общественных пространствах. Как результат, отдельные группы (люди постарше, женщины, дети и подростки) ограниченно или вообще не пользуются общественными пространствами. К примеру, женщины в парках выбирают для прогулок места у дорог и редко заходят дальше.

Отсутствие шума и загрязненного воздуха

В трети населенных пунктов Украины шумовое загрязнение превышает предельно допустимый уровень, а Киев, например, регулярно попадает в топы автомобильных пробок, которые являются основным негативным фактором для качества воздуха. Эти факторы влияют на наши ощущения и желание находиться в общественных пространствах. Например, кроме скейтбордистов мало людей проводят свое время на площади Победы в Киеве, которая рядом с 10-полосным проспектом.

Доступность

В Славутиче 44% опрошенных людей из маломобильных групп населения не могут выйти или войти в собственный дом без посторонней помощи и/или для них это требует дополнительных физических усилий, много общественных пространств и зданий являются барьерными. И здесь не только о высоких бордюрах или ненормированных пандусах, но и о сверхярких цветах детских площадок для детей с особыми потребностями, отсутствии тени, мест для отдыха и фонтанчиков (особенно важных для людей старшего возраста), нехватке скамеек и доступных уборных.В Украине пока больше плохих, чем хороших общественных пространств: как это изменитьСоздание карты доступности в городе Славутич (лаборатория безбарьерных решений)

Активности, любопытство и красота

Большинство украинских общественных пространств стандартизированы. Это, например, большие площади, спроектированные во времена СССР, которые используются дважды в год — День Города и День Независимости. Или парки, в которых есть скамейки, стандартизированные детские площадки, заброшенные летние амфитеатры и разбитые пешеходные дорожки. Хорошо спроектированное общественное пространство насчитывает как минимум 10 функций, а посетителям интересно провести там не менее 3-4 часов. Интересная площадь или сквер не только транзитные, там хочется остановиться и провести время как летом, так и зимой.

Привлечение пользователей пространства и местных – необходимость, а не временный тренд

Идентичность – это чувство принадлежности к месту, восприятие его как "своего". Оно возникает, когда люди проводят там время, когда они могут влиять на внешний вид или сами могут его изменить – например, участвовать в проектировании или свободно пользоваться этим пространством после его создания – сажать цветы, проводить собственные события и т.д. Когда пользователи и жители считают простор своим, то бережнее к нему относятся.В Украине пока больше плохих, чем хороших общественных пространств: как это изменитьВДНХ — общественное пространство, активно пользующееся спросом круглый год

Уже с 1 января 2022 г. вступает в силу Положение о публичных консультациях при планировании общественных пространств в городе Киев. В соответствии с какой задачей, конкурсом или утверждением технической документации на проектирование общественного пространства происходит по результатам публичных консультаций.

Пока практика публичных консультаций для создания общественных пространств используется только в 5-ти городах Украины (Черновцы, Стрый, Дрогобыч, Хмельницкий, Тернополь), а опыт показывает, что привлечение сообщества еще на этапе планирования не только позволяет сделать места популярными и комфортными, но и поддерживает развитие пространства.

Удачными примерами могут быть самоорганизация населения для создания собственных общественных пространств (например, "Самосад" в Киеве) или мощные сообщества, которые берут ответственность за пространство, созданное для них и с ними (например, мощная стрит-комьюнити урбан парка на ВДНХ, самостоятельно находившей вандалов, а те — отмывали граффити).

К чему стремимся

Общественные места – важная составляющая городов, запрос на которые растет. И поскольку это пространства для людей, при планировании и проектировании мнение пользователей — наиболее важно. Неважно, что они могут не разбираться в архитектуре и проектировании, но они эксперты в ключевом вопросе — как пользоваться этим пространством. Поэтому создавать общественные места нужно совместно с теми, кто будет ими пользоваться. Тогда мы раскрываем пространство по-новому и другим его функциям.

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