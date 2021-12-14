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Стоимость аренды земли для киевских застройщиков может вырасти в 4 раза

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Вторник 14 декабря 2021 10:11
Стоимость аренды земли для киевских застройщиков может вырасти в 4 раза Фото: Григорий Маленко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Стоимость аренды коммунальной земли для застройщиков многоквартирных жилых домов в Киеве может увеличиться с 3% до 12% от нормативной денежной оценки. Дополнительные поступления в бюджет планируют направить на развитие социальной инфраструктуры города.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на инициатора поправки, лидера фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко.

Так, во время обсуждения проекта бюджета Киева на 2022 год Маленко предложил правку, которая сможет увеличить доходы бюджета, и принципиально повлиять на развитие социальной инфраструктуры столицы.

"Мы предлагаем изменить арендную ставку с нынешних 3% от стоимости земли до 12%. Почему в Киеве, с его объемами жилищного строительства, застройщики должны платить в три-четыре раза меньше, чем, например, во Львове?! Благодаря увеличению ставки город дополнительно получит более чем 1 миллиард гривен в год за аренду и еще до 5 миллиардов от продажи земли в год! Скажите, нужны ли эти деньги для развития медицины, ЖКХ, образования, транспорта Киева?" - спросил Маленко у депутатов с трибуны сессионного зала.

Сначала правку поддержали, но после внеочередного перерыва проголосовали еще раз и отклонили, ссылаясь на бюджетный регламент.

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко поддержал предложение Маленко и дал поручение профильному заместителю проработать этот вопрос и представить на следующее заседание в связи с процедурой.

Соответственно депутаты могут принять решение о повышении стоимости аренды земли для застройщиков уже на следующем заседании Киевсовета, которое состоится 16 декабря.

Напомним, с 1 января 2021 года было отменено долевое участие застройщиков при строительстве жилья. Долевое участие - практика, когда часть жилого фонда новостроек передавали на нужды города.

Таким образом, единственным платежом, который осуществляет большой строительный бизнес в бюджет столицы остается аренда земли во время строительных работ на уровне 3% от оценки стоимости земли. То есть только 300 миллионов гривен в год, что менее 0,5% от бюджета столицы и чуть более 1% от дохода, который получают крупные застройщики в столице.

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