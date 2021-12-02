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Новый градостроительный переход: как серые зоны Киева меняют свой цвет

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Четверг 02 декабря 2021 09:00
Новый градостроительный переход: как серые зоны Киева меняют свой цвет Сейчас пишется новая архитектурная история украинской столицы (фото: kandevelopment.com)
Автор: Спецпроект

Киев сегодня и Киев в начале двухтысячных – очень отличаются друг от друга. За последние 15-20 лет город прошел колоссальную трансформацию в качестве и форматах застройки. Среди типового советского наследия: панельных многоэтажек, "хрущевок" и "сталинок" — появились современные жилые дома с привлекательными фасадами, ухоженными дворами и подъездами. Позже – концептуальные жилые комплексы с внутренней инфраструктурой и запоминающимися названиями.

Сейчас на наших глазах пишется новая архитектурная история украинской столицы, в которой промышленные территории превращаются в яркие жилые кварталы и современные многофункциональные комплексы.

Как Киев обрел новые краски в жилой застройке, как меняется использование городских территорий и что за этим последует – исследуем в спецпроекте РБК Украина REALTY при поддержке KAN Develompent.

От "серых" пятен к ярким кварталам

Богатая и давняя история города отразилась и в его архитектурном облике. В центральных районах украинской столицы сохранились здания, напоминающие о помпезном и монументальном архитектурном стиле середины прошлого столетия.

Довоенные и послевоенные "сталинки" внешне не уступали госучреждениям и гостиницам. На фасадах этих домов можно увидеть лепные орнаменты и барельефы. Строили их с запасом прочности около 130 лет.

Однако вскоре помпезность сменила более аскетичная типовая архитектура. Кирпичные и панельные "хрущевки", дома по "чешскому проекту", и чуть позже типовые девятиэтажки – стали основой для застройки многих столичных микрорайонов. В частности Соломенки, Борщаговки, Оболони, Лесного массива, Русановки, Дарницы и других частей столицы. Киев активно заселялся новыми жителями, которые приезжали работать на промышленные предприятия и в государственные структуры.

Глобальные изменения в этот процесс внес распад СССР. Многие промышленные производства остановились, поскольку их мощности и продукция перестали быть востребованными. Большие территории стали заброшенными либо использовались под склады, офисы и небольшие частные предприятия.

Этот период открыл новые возможности для архитекторов и девелоперов. В Киев пришли первые застройщики с комплексным взглядом на освоение пространств и создание жилых проектов нового формата: с единым стилем застройки, спланированной территорией, внутренней инфраструктурой и собственным комьюнити. С этого момента началась новая глава в истории градостроения.

Реновация и переосмысление: начало

Украина — не единственная страна, где остро стоит вопрос: как органично вписать заброшенные промышленные зоны в активно разрастающийся город. Одним из наиболее показательных примеров освоения таких территорий можно назвать Венские газометры — четыре бывших газовых хранилища в австрийской столице. Их построили в конце 19 века. К 1978-му город полностью отказался использовать коксовый газ в пользу природного. Газометры оставались закрытыми, пока в 1999—2001 годах их не превратили в многофункциональный комплекс. Эта реновация позволила сохранить сами исторические постройки хранилищ. Из них вынули техническую начинку, оставив только кирпичные стены и крышу, и разделили на четыре части: наверху разместили квартиры, на средних этажах — офисы, внизу — развлекательные заведения и кафе, а в цокольном помещении открыли магазины.

В мире существует множество примеров интеграции промышленных построек и территорий в сложную структуру города и адаптации их к новым социальным и экономическим процессам. Особенно популярны такие истории в странах центральной и восточной Европы: Польше, Чехии, восточной части Германии, странах Балтии.

В Киеве успешную адаптацию зарубежного опыта реноваций одной из первых начала практиковать компания KAN Development. Так, на территории бывшего завода "Вулкан" в Днепровском районе столицы, был реализован проект ЖК "Комфорт Таун". Это один из первых столичных комплексов, созданный по концепции "город в городе" и представленный в комфорт-классе.

Крыши и фасады зданий имеют четкие геометрические линии и окрашены в яркие цвета. Поэтому "Комфорт-Таун" не раз сравнивали с кубиками Lego. Большая площадь завода позволила использовать периметральный принцип застройки, небольшую этажность, создать закрытые внутренние дворы без доступа автомобилей, прогулочные зоны, разнообразную инфраструктуру.

Новый градостроительный переход: как серые зоны Киева меняют свой цвет

Благодаря четким формам и ярким цветам "Комфорт-Таун" не раз сравнивали с кубиками Lego (фото: пресс-служба)

При работе над комплексом были сохранены все деревья, дополнительно высажены новые многолетние зеленые насаждения. "Все взрослые деревья, которые есть на территории, мы вносим в план будущей застройки и уже с их учетом планируем архитектурный ансамбль", — рассказывал в интервью РБК-Украина основатель KAN Development Игорь Никонов.

Так, посреди серой промышленной и жилой застройки одного из микрорайонов на левом берегу появилось "яркое пятно", хорошо узнаваемое на всех аэроснимках.

Достаточно быстро комплекс превратился в один из символов современной застройки столицы. Он получил много престижных международных премий, "засветился" на презентации Apple нового iPad в 2019 году, о нем писали репортажи Los Angeles Times и британский The Sun.

Новый градостроительный переход: как серые зоны Киева меняют свой цвет

Самым ярким признанием "Комфорт Тауна" стали спешно реализованные квартиры и положительные отзывы жителей комплекса (фото: пресс-служба)

К хорошему привыкают быстро. Такое утверждение вполне характеризует нынешний подход жителей столицы к выбору жилья в новостройках. Тенденция последних лет — покупатели платят не за квадратные метры, а за концепцию, определяющую формат и уровень их жизни.

Сейчас KAN Development реализует несколько масштабных многофункциональных комплексов, меняющих ландшафт города. Благодаря этому, рядом появляется инфраструктура, доступная в том числе жителям соседних домов и всего микрорайона, меняется "полотно" городской застройки.

Киевские "республиканцы"

Яркий пример, за которым в столице наблюдают уже несколько лет, — ЖК Respublikа. Здесь интересны сама концепция масштабного микрорайона на стыке города и пригорода с уникальным общественным центром, эко-прудом, современными детским садом и школой, игровыми и спортивными модулями.

Совсем недавно в рамках комплекса открылся торгово-развлекательный центр на 300 000 кв. м Respublika Park, появление которого "оживило" рынок коммерческой недвижимости столицы.

Новый градостроительный переход: как серые зоны Киева меняют свой цвет

Новый градостроительный переход: как серые зоны Киева меняют свой цвет

Поскольку ЖК Respublika находится в районе активной застройки (Голосеевский район, возле станции метро Теремки), новая инфраструктура значительно расширяет возможности для киевлян и жителей пригородов (по оценке специалистов, только в ареале ТРЦ Respublika Park проживает 800 тыс. человек активной аудитории, а уже в первые выходные торговый центр посетило 100 тыс человек в день).

Новые решения старых вопросов

Перспективной для реновации стала еще одна часть столицы — возле станции метро Нивки, на месте бывшего выставочного комплекса "КиевЭкспоПлаза". Сейчас там активно развивается ЖК "Файна Таун". Проект средней переменной этажности, в сдержанной цветовой гамме, напоминающей по стилистке застройку современных кварталов в Скандинавии. Такая высота и планировочные решения территории позволяет гармонично вписать новый квартал в местную застройку и освежить устаревшую архитектуру этого микрорайона.

Жилой комплекс имеет зеленую внутреннюю территорию, общественные пространства для соседского общения, зоны барбекю, велосипедные дорожки, спортивные площадки, кафе, учебные заведения и многое другое. Летом на территории был открыт полноформатный бассейн для жильцов комплекса, который стал сенсацией для украинского жилья комфорт-класса.

Новый градостроительный переход: как серые зоны Киева меняют свой цвет

ЖК "Файна Таун" напоминает по стилистке застройку современных кварталов в Скандинавии (фото: пресс-служба)

Еще одна особенность "Файна Таун" — новаторская для нашей страны планировка территории по принципу "открытого квартала". KAN Development поставил своей целью создать для горожан жизненную среду, заполненную солнечным светом и пространством. Дома расположены со специально просчитанными "разрывами" (проходами с выходом на променад), а переменная высота секций позволяет получить максимальное количество квартир с хорошими видами из окон.

Улица Салютная после реконструкции превратилась в smart-пространство с расширенным функционалом. Первые этажи с витринными окнами и отдельными входами отведены под стрит-ритейл. Вдоль smart-улицы установлены скамейки с батареями для подзарядки девайсов, сеть разумного LED-освещения, которое подстраивается под время суток и погодные условия. Все входные группы инклюзивные. Учитывая растущую популярность электромобилей – установлены стационарные зарядные станции. И всем этим пользуются не только жители ЖК, но и соседних микрорайонов.

Кварталы для жизни и работы

Еще один знаковый проект — амбициозный и пока единственный в своем роде для Украины проект инновационного бизнес-парка UNIT.City с жилыми очередями ЖК UNIT.Home в Шевченковском районе столицы, который реализуется в партнерстве UDP и KAN. Его строят на территории бывшего мотоциклетного завода.

Основная задача UNIT.City — создать такую атмосферу и уровень жизни, чтобы украинские IT-специалисты, инженеры и интеллектуалы оставались жить в своей стране. Возрастающий спрос на специалистов в данной сфере вполне позволяет им работать из Киева как внутри страны, так и в любой точке мира за достойное вознаграждение. Поэтому новый микрорайон будет включать жилые дома бизнес-класса, а также современные офисные здания, кампусы, бизнес-хабы, коворкинги, школу и садик, кафе, магазины, прогулочные променады, зоны для отдыха и занятий спортом, паркинг, клинику и многое другое.

Новый градостроительный переход: как серые зоны Киева меняют свой цвет

UNIT.Home строят на территории бывшего мотоциклетного завода (фото: пресс-служба)

Центральная коммерческая часть уже введена в эксплуатацию — там проводится множество бизнес-мероприятий, конференций и семинаров, а резидентами офисов в UNIT.City являются технологические, креативные и инновационные компании.

Ключи от первых очередей жилой части покупатели получат этой зимой. Но уже сегодня можно говорить о том, что там формируется прогрессивное соседское комьюнити.

Каким будет Киев в ближайшие десять лет

Архитектурное будущее столицы во многом зависит от позиции застройщиков. Стратегический взгляд на город и отношение к нему, как к месту, где хочется жить, работать и растить детей – основной стимул создавать инновационные проекты и развивать комплексный подход к освоению городских территорий. Этот тренд уже активно применяется во многих европейских странах, поскольку и власти, и девелоперы понимают, что точечными решениями не обойтись. Необходим свежий взгляд и комплексный подход.

В погоне за свободными участками и быстрой выгодой, далеко не все понимают важность этой стратегии. Однако проекты, в основе которых лежит не просто строительство квадратных метров, а качество жизни человека, ежедневная экономия его времени и сил – формируют новые тенденции на рынке. Понимание потребностей покупателей и их воплощение в проектах ЖК – единственный возможный путь на ближайшее десятилетие.

Новый градостроительный переход: как серые зоны Киева меняют свой цвет

В Киеве уже почти не строят жилье по принципу "бетонной коробки". Оно неинтересно покупателям. Над проектами жилых комплексов и кварталов все чаще работают большие группы специалистов: архитекторов, урбанистов, стратегов, чтобы создать концепцию, которая будет интересна и для жизни, и для бизнеса.

В ближайшее десятилетие данная тенденция станет все более актуальной, в том числе из-за глобальных изменений, происходящих в мире, которые напрямую влияют на образ жизни и потребительские предпочтения людей. А значит — определяют их подходы к выбору жилья.

Если оценивать все эти изменения с точки зрения девелопмента и развития Киева, то в этот период мы должны окончательно распрощаться с хаотичной точечной застройкой и активно перейти в фазу комплексной реновации, освоения заброшенных территорий, создания открытых и комфортных общественных пространств, набережных, парков и комфортных жилых проектов с фокусом на человека и его потребности. Тогда новый градостроительный переход можно будет считать состоявшимся.

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