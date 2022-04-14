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Во Львовской области начали формировать базу жилого фонда для переселенцев

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Четверг 14 апреля 2022 14:00
Во Львовской области начали формировать базу жилого фонда для переселенцев Фото: во Львовской области начали формировать базу жилого фонда для переселенцев (loda.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Львовская областная государственная администрация вместе с территориальными общинами начали формировать базу жилищного фонда, который будет предлагать под выкуп для нужд внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОВА.

"Это могут быть как квартиры и дома, которые уже построены и пригодны для проживания, так и квартиры и дома, находящиеся на завершающей стадии строительства", - пояснил глава областной администрации Максим Козицкий.

По его данным, сейчас в области проживает более 250 тысяч внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрировались официально и получили убежище от Львовской ОВА.

"Многие из этих людей потеряли дома и некуда возвращаться, поэтому правительство и международные организации уже нарабатывают механизмы обеспечения их жильем", - сказал Козицкий.

Ранее в интервью Forbes заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в первую очередь будут предоставляться квартиры тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах и тому подобное.

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