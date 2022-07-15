ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В киевском ЖК "SKY RIVER" на берегу Днепра продается видовая квартира

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 15:16 promo
В киевском ЖК "SKY RIVER" на берегу Днепра продается видовая квартира Фото: в киевском ЖК "SKY RIVER" на берегу Днепра продается видовая квартира (sky-river.com.ua)
Автор: Илона Свиридова

Девелоперская компания Status Group сообщила о выгодном предложении в премиальном жилом комплексе "SKY RIVER" в Киеве.

В частности, в комплексе продается видовая квартира 62,28 м2 с удобной планировкой, террасой и с современным ремонтом.

ЖК "SKY RIVER" расположен в тихой зеленой зоне рядом с берегом Днепра всего в 10 км от станции метро "Славутич".

В киевском ЖК &quot;SKY RIVER&quot; на берегу Днепра продается видовая квартира

Комплекс представляет собой малоэтажную застройку, всего 3-4 этажа, только два дома, благоустроенная территория с высоким уровнем безопасности, бассейны для взрослых и детей, джакузи, СПА и фитнес-залы.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: +380 (95) 490 43 43

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Днепр Status Group
Мнения
Александр Насиковский
Бизнес на инвестициях: что предлагает рынок недвижимости в 2022 году
Александр Насиковский
основатель и управляющий партнер группы компаний DIM
Владимир Семенцов
Инфляция, новые налоги и низкие проценты: какие есть альтернативы пассивного дохода
Владимир Семенцов
соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development
Оксана Чередничок
На чемоданах: как реагируют покупатели жилья на угрозу войны
Оксана Чередничок
ведущий эксперт по жилой недвижимости Киева и области
Владимир Копоть
Себе на пользу: как читать договор с застройщиком и на что обратить особое внимание
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Все мнения