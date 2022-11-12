Звільнення правобережжя Херсонської області і просування ЗСУ до Сватового: нові карти боїв

Військові ЗСУ продовжують розвивати успіх у Херсонській області та повертати контроль над усіма населеними пунктами на правому березі Дніпра, при цьому на Донбасі не припиняються ворожі штурми та важкі бої.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

ЗСУ завершують звільнення правобережжя Херсонської області

Українські сили завершують звільнення західного берега Херсонської області після відступу від туди російських окупантів.

У Міноборони РФ стверджували, що їхні війська завершили виведення на лівий берег Дніпра о 5 ранку до 11 листопада. У той час як контингенти російських солдатів, які залишаються на західному березі, ймовірно, розкидані та намагаються вийти, тоді як українські сили підійшли до річки, і також загарбники намагаються проводити диверсійну діяльність невеликими групами.

Аналітики не можуть сказати, скільки російських солдатів наразі залишилося на західному березі Херсонщини. За даними російських джерел, відступ тривав три дні, і що 20 тисяч інтервентів та 3500 одиниць військової техніки переміщувалися через Дніпро.

Супутникові знімки підтверджують підрив російськими військами Антонівського мосту та залізничного мосту (неподалік Херсона), мосту біля Нової Каховки над Дніпром, та Дар'ївського мосту (на схід на північний схід від Херсона) над річкою Інгулець в останній спробі заблокувати просування ЗСУ у напрямку Херсонщини.

Фото із супутника також вказують на те, що російські війська підготували першу та другу лінії оборони на південь від річки Дніпро і, ймовірно, продовжуватимуть зусилля щодо консолідування зусиль на лівому березі найближчими днями.

ЗСУ продовжать зміцнювати контроль над західним берегом

Українські війська досягли великих територіальних перемог на Херсонщині протягом п'ятниці, 11 листопада, і продовжуватимуть консолідувати контроль над Західним берегом найближчими днями.

ISW відзначає всю західну частину Херсонської області як звільнену територію, зважаючи на те, що російська сторона позбавила себе здатності утримувати місцевість на правому березі Дніпра. Українські сили завершать звільнення населених пунктів, які ще не перебувають під їх контролем.

Відхід військ РФ на лівий берег був розкритикований багатьма російськими "воєнкорами", при цьому серед деяких блогерів звучать виправдувальні фрази, що відступ був викликаний необхідністю, намагаючись применшити заслуги і роль ЗСУ у підготовці такої ситуації.

Просування ЗСУ та бої у Луганській області

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували протидіяти операціям у напрямку Кремінної та Сватового 11 листопада. За інформацією Міноборони РФ, російські сили відбивали атаки ЗСУ в межах 28 км на північний захід від Сватового біля Ягідного, Киселівки та Володіївки.

Крім того, ЗСУ проводили напади на російські сили в Куземівці (13 км на північний схід від Сватового) та на лінії Піщана-Стельмахівка, в межах 17 км на північний захід від Кремінної біля Червонопопівки та Площанки.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що українські сили відбили російські напади в межах 15 км на північний захід від Сватового, за 22 км на північний захід від Кремінної та за 12 км на південь від цього н.п. недалеко від Білогорівки. Крім того, повідомлялося, що в районах неподалік Лисичанська відбуваються важкі бої.

Українські війська 11 листопада продовжували націлюватися на російську логістику на Луганщині.

Ситуація на Донбасі

Російські війська продовжували наземні напади на Бахмут та Авдіївку 11 листопада. ЗСУ відбивали ворожі атаки біля Соледара, Бахмута та на південь від Бахмута неподалік Андріївки.

За даними російського джерела, війська РФ відбили українську контратаку на південь від Бахмута у бік Зайцева та Одрадівки.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що Сили оборони України відбили російські наземні атаки на північ від Авдіївки біля Красногорівки, на захід від Авдіївки, недалеко від Первомайського, на південь від Авдіївки, недалеко від Опитного і Мар'їнки, і південного заходу від Авдіївки, недалеко від Невського.

Тим часом джерела в РФ стверджують, нібито інтервенти захопили Опитне та взяли штурмом Павлівку, хоча кадри з геолокацією показують, що російські війська піднімають прапор у південно-східній околиці селища.

"Проте, погані погодні умови та важкі втрати, ймовірно, мають і продовжуватимуть перешкоджати російським територіальним досягненням поблизу Вугледару, як раніше оцінював ISW", - пишуть аналітики.

У Росії формують нові структури "групи Вагнера"

Засновник найманської групи Вагнера Євген Пригожин продовжує формувати паралельні військові структури в російських Бєлгороді та Курську, навіть незважаючи на те, що жодних загроз з боку українських військ на території РФ немає.

За словами "кухаря Путіна", ці структури функціонуватимуть за межами російських збройних сил. Як аргументує таку ініціативу Пригожин, Росія "має бути повністю підготовлена ​​для захисту (своєї) землі".

При цьому регіональна влада Курська та Бєлгорода виступає проти діяльності шефа групи Вагнера на цих територіях.

"Раніше ISW оцінював, що прагнення Пригожина до паралельних військових структур у Бєлгородській та Курській областях є частиною зусиль щодо підвищення зростання та влади Пригожина, а не частиною спільної російської кампанії в Україні. Пригожин, ймовірно, продовжуватиме абсурдно стверджувати, що зусилля щодо облаштування паралельних військових структур у Бєлгороді та Курську необхідні для захисту від неіснуючої загрози українського вторгнення на російську територію.

Пригожин також, ймовірно, продовжуватиме формувати паралельні військові структури у ширшому розумінні, щоб розширити свій власний вплив у російських політичних колах та розвивати свою власну приватну армію", - зазначають аналітики.