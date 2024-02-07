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Звільнення Херсона та життя після травми: історія героя, який отримав біонічний протез від Favbet

Середа 07 лютого 2024 18:36 promo
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Звільнення Херсона та життя після травми: історія героя, який отримав біонічний протез від Favbet Фото: звільнення Херсона та життя після травми: історія героя, який отримав біонічний протез від Favbet (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Favbet у межах проекту "Люди майбутнього" профінансувала встановлення сучасного біонічного протеза одному з пацієнтів львівського центру "Незламні". Ним став 31-річний військовослужбовець із Маріуполя В’ячеслав Смислов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фільм Sportarena.

В’ячеслав Смислов - український військовослужбовець та батько трьох дітей. Народився та виріс у Маріуполі, у 2015-му приєднався до лав ЗСУ, щоб захищати рідне місто від російської агресії.

Під час повномасштабного вторгнення В’ячеслав був штурмовиком у 28-й бригаді, з нею серед перших увійшов до Херсона, а пізніше - стримував "вагнерівців" на Бахмутському напрямку, де й отримав поранення від ворожого дрона. Як наслідок - численні травми та втрата лівої руки нижче ліктя.

Звільнення Херсона та життя після травми: історія героя, який отримав біонічний протез від Favbet

Після тривалої реабілітації потрапив до центру "Незламні", де йому запропонували отримати біонічний протез за підтримки компанії Favbet.

Сьогодні таких протезів в Україні всього 20.

Зараз В’ячеслав повернувся до мирного життя та разом із дружиною займається вихованням дітей. Однак мріє повернутись на поле бою, щоб зустріти перемогу з побратимами.

"Слава Смислов - справжній кіборг, і для мене особисто - приклад великої незламності", - каже Микита Дмитрулін, журналіст Sportarena.

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