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ЗСУ зірвали російські плани взяти в "клешні" Слов'янськ та Краматорськ

17:15 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
ЗСУ зірвали російські плани взяти в "клешні" Слов'янськ та Краматорськ Фото: ЗСУ знищили плани ворога на захоплення Краматорська та Слов'янська (zsu.gov.ua)
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План російських окупантів щодо захоплення Краматорська та Слов'янська повністю зірвано українськими військами. Загарбники перейшли до оборони.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами військового, росіяни мріяли взяти міста в "клешні" з подальшим вибиттям українських підрозділів. Проте в ході операції "Вівальді" одну з таких "клешень" було повністю знищено.

"Це дозволило не лише зупинити просування противника, а й відкинути його. Тепер росіяни у смузі відповідальності наших підрозділів думають вже не про наступальні дії, а лише про оборону", - зазначив Жорін.

Він додав, що дії українських сил змусили ворога намагатися стабілізувати та утримувати вже наявні позиції.

"Очевидно, ми завдали їм серйозного морального удару, який можемо спостерігати в істериках різних z-блогерів", - підкреслив військовий.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що у разі втрати Слов'янська та Краматорська війна може поширитися далі.

За його словами, росіяни прагнуть захопити ці міста, щоб відкрити собі шлях до Дніпропетровської області - зокрема до Павлограда та Дніпра.

Водночас через постійні російські обстріли на Донеччині нещодавно розширили зону примусової евакуації дітей в усіх населених пунктах Краматорської та Слов'янської громад.

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Російська Федерація Краматорськ Збройні сили України Війна в Україні
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