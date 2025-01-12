ЗСУ зафіксували новий злочин окупантів у Торецьку (фото)
Українські військові застали окупантів за вчиненням нового злочину у Торецьку Донецької області. Це вже стало звичною практикою для ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
"Чергове порушення правил ведення війни російськими військовими зафіксували аеророзвідники підрозділу "Гюрза" 28-ї бригади у Торецьку", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, переодягнених окупантів було помічено під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності у місті.
"У такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися. Однак, їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя", - кажуть військові.
В Торецьку окупанти переодягаються в цивільний одяг, що є воєнним злочином (facebook.com/28mechanizedbrigade)
За їх словами, це ускладнює роботу, адже ЗСУ не стріляє в усе, що рухається, як це роблять окупанти.
Ситуація на Торецькому напрямку
За добу, 11 січня, ЗСУ вдарили по чотирьох районах зосередження складу РФ. Загалом на фронті відбулося 184 бойових зіткнення.
Росіяни найбільше атакують на Покровському напрямку, де відбулося 77 штурмів. Щодо Торецького напрямку, то окупанти шість разів штурмували позиції ЗСУ в районах Торецька та Діліївки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.