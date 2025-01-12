ЗСУ зафіксували новий злочин окупантів у Торецьку (фото)

Українські військові застали окупантів за вчиненням нового злочину у Торецьку Донецької області. Це вже стало звичною практикою для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

"Чергове порушення правил ведення війни російськими військовими зафіксували аеророзвідники підрозділу "Гюрза" 28-ї бригади у Торецьку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, переодягнених окупантів було помічено під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності у місті.

"У такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися. Однак, їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя", - кажуть військові.

В Торецьку окупанти переодягаються в цивільний одяг, що є воєнним злочином (facebook.com/28mechanizedbrigade)

За їх словами, це ускладнює роботу, адже ЗСУ не стріляє в усе, що рухається, як це роблять окупанти.