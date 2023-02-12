ЗСУ відбили втрачені позиції в Донецькій області: карти боїв від ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація на сході Харківської та заході Луганської областей

Повідомляється, що російські сили продовжували наступальні операції на північний захід від Сватового на тлі суперечливих тверджень про просування росіян 11 лютого. Російський військовий блогер стверджував, що бої біля Гряниківки (53 км на північний захід від Сватового) тривають і що російські війська встановили контроль над Дворічною (55 км на північний захід від Сватового). Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська повністю захопили Дворічне (53 км на північний захід від Сватового) 10 лютого, і, можливо, цей "воєнкор" переплутав ці два населені пункти.

Інший відомий військовий блогер стверджував, що було передчасно оцінювати, чи захопили російські війська Дворічне, оскільки воно знаходиться дуже далеко від російських позицій, але інший "воєнкор" зазначив, що його колега, ймовірно, переплутав Дворічне з Дворічною. ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що російські війська знаходяться в Дворічному, ані того, що російські війська просувалися ближче до Дворічного. Російський "воєнкор" також заявив, що російські війська здійснили невдалий штурм Стельмахівки (15 км на захід від Сватового).

11 лютого російські війська продовжували наступальні дії в районі Кремінної. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Кремінної, Шепилового (8 км на південь від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). В українському Генштабі також повідомили, що російські війська зміцнюють угруповання сил у районі Кремінного.

На кадрах, опублікованих 10 лютого, стверджується, що російські частини 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії знаходяться в районі Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 лютого, показують, що російські війська, ймовірно, забезпечили маргінальне просування на захід від Шепилового. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська вели штурм з Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) у напрямку Зарічного (17 км на захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

Російські війська продовжують віддавати перевагу наступальним операціям у Донецькій області. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний 11 лютого повідомив голові Об’єднаного начальника штабу США генералу Марку Міллі, що російські війська щодня проводять до 50 атак у напрямку міста Донецька та проводять постійні атаки навколо Бахмута.

Залужний заявив, що навколо Вугледаря та Мар’їнки тривають запеклі бої, українським військам вдалося повернути втрачені позиції в Донецькій області. Залужний додав, що запорукою успіху на цих ділянках фронту є ефективна артилерія та зазначив, що для цього потрібна як зброя, так і боєприпаси.

11 лютого російські війська продовжили наступальні дії в районі Бахмута. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що за минулу добу між російськими та українськими військами в районі Бахмута відбулося 39 бойових зіткнень. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Бахмута, Красної Гори (6 км на північ від Бахмута) та Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, як російські війська вільно пересуваються східною частиною Красної Гори, і, ймовірно, вказують на те, що українські війська відступили від населеного пункту. Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська оточили українські війська в Красній Горі і що бойовики групи "Вагнера" зараз займають позиції в південно-східній частині Парасковіївки (7 км на північ від Бахмута).

Російський військовий блогер також стверджував, що елементи групи "Вагнера" вели штурм у напрямку Федорівки (18 км на північ від Бахмута). Геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що бойовики групи "Вагнера", ймовірно, забезпечили незначне просування на північно-східній околиці Бахмута. Російський "воєнкор" заявив, що російські війська проводили штурм східних околиць Бахмута.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 11 лютого, видно зруйнований міст через канал Сіверський Донець уздовж траси Т0504 на захід від Іванівського, а російське джерело стверджує, що українські війська зруйнували міст, щоб створити умови для виходу з Бахмута. Українські війська навряд чи знищили міст і, ймовірно, мають намір підтримувати критичні наземні лінії зв’язку (GLOC) із Бахмутом, продовжуючи захищати місто. Народне ополчення так званої "ДНР" заявило, що 132-а бригада 1-го армійського корпусу здійснила неуточнений наступ у напрямку Торецька (23 км на південний захід від Бахмута).

Російські війська навряд чи розпочнуть скоординовані дії щодо захоплення Сіверська найближчими тижнями, всупереч попереднім заявам російських "воєнкорів". Відомі російські військові блогери нещодавно відповіли на просування групи "Вагнера" на північ від Соледара (20 км на південь від Сіверська) і російські заяви про захоплення Білогорівки Луганської області (13 км на північний схід від Сіверська), припустивши, що російські війська розпочинають додаткові зусилля з оточення Сіверська.

ISW оцінило, що російським військам потрібно буде розпочати набагато більш скоординовані зусилля в напрямку Сіверська з півночі, сходу та півдня, щоб наступити на це селище. ISW помітила, що наступальні операції групи "Вагнера" на північ від Соледару завмирають у попередні дні, що свідчить про те, що ці операції слугували загальним зусиллям Росії з оточення Бахмута, а не були спрямовані на Сіверськ. Російські "воєнкори" також не згадували про російський наступ з метою взяття Сіверська, оскільки російські заяви про захоплення Білогорівки виявилися неправдивими.

11 лютого російські війська продовжували наступ на західних околицях Донецька. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми біля Парасковіївки (36 км на південний захід від Авдіївки). Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили проводили штурм поблизу Красногорівки (21 км на південний захід від Авдіївки) та самої Авдіївки.

Повідомляється, що 11 лютого російські війська продовжили наступ у західній частині Донецької області. Російський військовий блогер заявив, що в дачній зоні на південь і південний схід від Вугледара (30 км на південний захід від Донецька) тривають запеклі бої. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують наслідки російського термобаричного артилерійського удару поблизу Вугледара.

Термобаричні артилерійські системи є засобами військового округу і можуть свідчити про те, що російські сили надають пріоритет операціям навколо Вугледара. Російський "воєнкор" також стверджував, що російські війська здійснили наземну атаку на Пречистівку (35 км на південний захід від міста Донецьк).

"Південна вісь"

11 лютого російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак на півдні України. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов стверджував, що українські війська посилили диверсійно-розвідувальні дії вздовж лінії фронту в Запорізькій області. Рогов також висловив незмінну стурбованість тим, що українські сили готуються до можливого майбутнього контрнаступу.

Російські війська, ймовірно, осушують Каховське водосховище на північ від окупованої Запорізької області. NPR повідомляло, що російські війська навмисно відкрили шлюзи Каховського водосховища відразу після того, як вони підірвали дамбу під час відходу із західного (правого) берега Херсонської області 11 листопада. NPR зазначало, що рівень води в Каховському водосховищі знизився з 16,1 метра 1 грудня 2022 року до 14,1 метра 6 лютого.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що рівень води в Каховському водосховищі нестримно спадає і загрожуватиме безпеці ЗАЕС. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі підтвердив цю заяву, зазначивши, що поточний рівень води не становить загрози для ЗАЕС, але може загрожувати безпеці ЗАЕС, якщо рівень води продовжить падати.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська продовжують накопичувати живу силу на східному (лівому) березі Херсонської області. Радник Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що російські війська продовжують стягувати живу силу для забезпечення діяльності правоохоронних органів і не готуються до наступу. ISW продовжує оцінювати, що російським силам на півдні України, зокрема на східному березі Херсонської області, не вистачає необхідної концентрації сил для спроби повномасштабного наступу.