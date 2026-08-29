ЗСУ уразили місця запуску дронів РФ та комплекс РЕБ у Криму

28 серпня та в ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових цілей російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - підсумували у Генштабі

За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 28 серпня в районі Клинців Брянської області РФ було знищено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

У Генштабі зазначили, що наразі ступінь завданих противнику збитків уточнюється.

Ще однією ціллю став пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області.

Окремо в окупованому Криму, поблизу Знаменки, було уражено комплекс радіоелектронної боротьби російських військ.

Зокрема, українські військові уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників РФ. Йдеться про об'єкти в районі Донецька Донецької області та Гвардійського на території тимчасово окупованого Криму.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна може перейти до нової фази війни за рахунок посилення далекобійних ударів по РФ. Йдеться, зокрема, про енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також судна "тіньового флоту".

За словами Паліси, такі удари мають не лише безпосередній, а й накопичувальний стратегічний ефект для Росії.