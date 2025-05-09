ЗСУ просунулися біля Торецька і в Курській області, ворог тисне на 7 напрямках: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу Торецька та в Курській області. Разом з тим фіксується просування з боку російських окупантів на цих напрямках також, а ще - біля Куп'янська, Борової, Курахового, Великої Новосілки та в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 9 травня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Одразу варто зауважити, що в описі оперативної обстановки на різних напрямках експерти практивно постійно повідомляють про порушення начебто "триденного перемир'я", яке сама ж РФ нещодавно оголосила в односторонньому порядку.

Операція ЗСУ в Росії

Сили оборони України нещодавно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що ЗСУ просунулися вздовж вулиці Чапаєва на південному заході Тьоткіно (на південний захід від Глушкового) і на південний схід від даного населеного пункту.

Між тим фіксується й просування на цьому напрямку також з боку військ РФ. Так, геолокаційні кадри від 7 травня показують, що росіяни просунулися до міжнародного кордону на південь від Олешні (на південний схід від Суджі).

7 травня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ зберігають обмежені позиції в Курській області, та що Сили оборони України зберігають перевагу над путінськими військами в цьому районі.

Сили безпілотних систем ЗСУ 7 травня повідомили, що українські захисники завдали ударів по російському РЛС "Заслон" у Курській області.

Російський блогер розповідав про бої у Бєлгородській області в районі Демидівки 8 травня.

"Північна вісь"

Російські вокупанти нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 травня, показують, що війська РФ просунулися до центральної частини Локні.

Російський "воєнкор" розповідав про начебто бої під Біловодами 8 травня.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

7 травня російський блогер розповідав, що війська РФ начебто просунулися на східну околицю Вовчанська у Харківській області.

У звіті Генерального штабу ЗСУ повідомлялося про російскі атаки поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів 7 травня ввечері та 8 травня вранці.

Речник ОСУВ "Хортиця" полковник Віктор Трегубов 8 травня заявив, що росіяни продовжують наступати на Харківському напрямку після оголошеного Кремлем "перемир'я".

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку. Як показують опубліковані 7 травня геолокаційні кадри, росіяни незначно просунулися до північно-східної околиці Дворічної (на північний схід від Куп’янська).

У звіті Генштабу ЗСУ повідомлялося 8 травня про російькі атаки поблизу Глушківки, біля Синьківки та біля Степової Новоселівки. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов 8 травня заявив, що бої тривають на півночі області та на Куп'янському напрямку.

Російські загарбники нещодавно просунулися в напрямку Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що війська РФ просунулися на північний захід від Макіївки (на північний схід від Борової).

У звіті Генштабу ЗСУ від повідомлялося про російські атаки біля Загризового та Нової Кругляківки, під Копанками, біля Греківки та в напрямку Ольгівки 7 травня, та про атаки ворога 8 травня поблизу Загризового, Нової Кругляківки та Греківки та в напрямку Ольгівки.

Повідомлялося про бої на Лиманському напрямку, але підтверджених даних про просування з боку російських окупантів не було.

У Генштабі ЗСУ інформували про російські атаки поблизу Колодязів та в напрямку Рідкодуба і Нового Миру 7 та 8 травня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Повідомлялос япро бої на Сіверському напрямку та в районі Часового Яру, але просування з боку військ РФ там не було.

У Генштабі ЗСУ інформували про російські атаки біля Білогорівки та поблизу Верхньокам’янського 7 та 8 травня, а також поблизу Часового Яру, біля Білої Гори та Предтечиного 7 та 8 травня.

Російський "воєнкор" розповідав про начебто контратаки з боку Сил оборони України 8 травня в напрямку Часового Яру.

Українські захисники нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 травня, показують, що ЗСУ просунулися до вулиці Радгоспної на північному заході Дружби.

При цьому спостерігається також просування на Торецькому напрямку й з боку російьских загарбників. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що війська РФ просунулися в південній частині Нової Полтавки (на захід від Торецька).

У Генштабі ЗСУ інформували про російські атаки поблизу Торецька, біля Диліївки, Щербинівки та Нової Полтавки, а також поблизу Малинівки, Кримського, Єлизаветівки та в напрямку Романівки 7 та 8 травня.

Повідомляється про бої на Покровському напрямку 8 травня. У Генштабі ЗСУ інформували про російські атаки біля Лисівки, Котлиного, Звірового, Новосергіївки та Удачного 7 та 8 травня.

Російський "воєнкор" розповідав про начебто українські дронові удари по позиціях путінських військ на Покровському напрямку 8 травня.

В ОСУВ "Хортиця" 7 травня повідомляли, що росіяни продовжують активізувати використання мотоциклів у наступах на Покровському напрямку. Речник бригади ЗСУ, яка діє на цьому напрямку, 8 травня заявив, що окупанти ведуть штурм невеликою кількістю піхоти за підтримки мототехніки та безпілотників.

Повідомляється про бойові дії на Новопавлівському напрямку, між тим так просування з боку російських окупантів не фіксується.

У Генштабі ЗСУ повідомляли про російські атаки поблизу Новоолександрівки, біля Надіївки та Котлярівки, біля Троїцького та Богданівки 7 та 8 травня.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що війська РФ просунулися на північний захід від н.п. Роздольне (на південний захід від Курахового).

У Генштабі ЗСУ повідомляли про російські атаки поблизу Костянтинополя, Андріївки, Багатиря, Олексіївки та в напрямку Отрадного 7 та 8 травня.

Російські окупанти нещодавно просунулися в напрямку Великої Новосілки. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, війська РФ просунулися в полях на північний захід від н.п. Роздольне (на північний схід від Великої Новосілки).

У Генштабі ЗСУ повідомляли про російські атаки поблизу Вільного Поля та Новосілки, а також в напрямку Новополя 7 та 8 травня.

Російський "воєнкор" розповідав про дронові удари з боку ЗСУ по позиціях військ РФ на лінії Вільне Поле - Новосілка - Новодарівка (на захід і південний захід від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Повідомляється про бої на Запорізькому напрямку, але там просування росіян не фіксується. У Генштабі ЗСУ інформували про російські атаки біля Степового, Кам’янського та Щербаків 7 і 8 травня.

Повідомлялося про бої на Херсонському напрямку 8 травня. Як передали у Генштабі ЗСУ, росіяни атакували там 7 та 8 травня.

Російський "воєнкор" розповідав про начебто спробу ЗСУ 8 травня висадитися на східному (лівому) березі Дніпра біля Антонівського мосту.

Український військовослужбовець, який діяв на Херсонському напрямку, повідомив, що російські та українські війська ведуть бій на відстані, тому ця ділянка фронту здебільшого нерухома.

Ситуація на фронті

У Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 8 травня інформували, що попри оголошення Кремлем "парадного перемир'я" на фронті відбулося 154 бойових зіткнень. Відтак їхня кількість тільки збільшилася.

В Силах оборони України також розповіли, що третина боїв фіксувалася на Покровському напрямку, який лишається "найгарячішим".