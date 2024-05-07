У ЗСУ пояснили, чому Росія не використовує Кримський міст для логістики в повному обсязі

Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження в результаті українських атак. Тому росіяни не використовують його для своєї логістики в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни відчувають хвилювання з приводу того, що міст може не витримати. Іноді їхні пабліки теж підтверджують цю інформацію. Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена", - пояснив Плетенчук. За його словами, наразі росіяни не використовують Кримський міст в повному обсязі для логістики, проте це не заважає їм перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння. "Наприклад, причіпна артилерія може проїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу "Іскандер" теж може проїхати по мосту. Але ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно", - додав Плетенчук.