ua en ru
Нд, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ показали у роботі бронетранспортер PBV 30, який передала Швеція (відео)

Україна, Неділя 03 листопада 2024 12:10
UA EN RU
ЗСУ показали у роботі бронетранспортер PBV 30, який передала Швеція (відео) Фото: ЗСУ показали у роботі шведський БТР PBV 30 (wikipedia)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни отримали на озброєння гусеничні бронетранспортери PBV 30. Їх Україні передала Швеція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Арсенал демократії" у ЗСУ повнився шведським БТР PBV 30, про що партнери заявляли ще у травні цього року", - йдеться у повідомленні.

Броньована машина може рухатись складним бездоріжжям, м’якими і сипучими ґрунтами, зокрема, по болоту та пісках, а також долати водні перешкоди.

Українські військові зазначили, що вже протестували PBV 30, і позитивно відгукнулися про шведські бронетранспортери.

Нагадаємо, Міноборони України у серпні офіційно допустило до постачання у ЗСУ шведський бронетранспортер PBV 30. БТР озброєний авіаційною гарматою.

PBV 30 - це броньована машина на гусеничному шасі, що була розроблена компанією Hägglund&Söner на початку 1960-х років. БТР був на озброєнні шведської армії до 2014 року, застосовувався під час бойових дій у Боснії та Косово.

БТР має дизельний двигун потужністю 270 кінських сил, що розганяє бойову машину до швидкості понад 60 кілометрів на годину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Зброя в Україні
NEWS
Росія випустила по Україні майже сотню дронів: скільки вдалося збити
Росія випустила по Україні майже сотню дронів: скільки вдалося збити
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті