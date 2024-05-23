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ЗСУ під Куп'янськом посилюють оборону і покращують тактичне положення, - Генштаб

Куп'янськ, Четвер 23 травня 2024 11:35
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ЗСУ під Куп'янськом посилюють оборону і покращують тактичне положення, - Генштаб Фото: ЗСУ на Куп'янському напрямку посилюють передній край оборони (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На фронті від початку доби відбулося 28 бойових зіткнень. Бої тривають на всіх напрямках фронту, зокрема, і в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку ЗСУ відбивають атаку ворога у напрямку Муром - Стариця. Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів.

Генштаб зазначає, що минулої доби на півночі Харківської області ворог втратив понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки та один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку з початку доби загарбники спробували чотири рази наступати в районах Стельмахівки та Греківки. Один штурм відбито, три станом на 10:00 ще тривали. У Генштабі ЗСУ зазначали, що ситуація під Куп'янськом контрольована. За добу окупанти втратили понад 100 осіб.

"Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони, на окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення", - йдеться у зведенні.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку у районі села Терни, а на Краматорському - триває бій поблизу Кліщіївки.

На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону ЗСУ. Дві атаки відбито, тривають бойові дії в районі Сокола.

На Курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення. На Времівському напрямку успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку від початку доби відбулося дві спроби окупантів витіснити наших воїнів з позицій у районі Кринок. Одну атаку відбито.

Наступ Росії на фронті

Зазначимо, що як і прогнозувала українська розвідка, російські окупанти посилили наступ на сході України. Загарбники намагаються просунутися у районі Авдіївки, а також активізувалися на Бахмутському напрямку.

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Часового Яру і захопити місто. Це відкриє їм шлях на Краматорську агломерацію.

Крім того, армія РФ з 10 травня наступає на півночі Харківської області. Бойові дії точаться поблизу кордону з РФ. Детальніше про те, що відбувається у Харківській області - у матеріалі РБК-Україна.

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