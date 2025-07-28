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ЗСУ переходять до нової фази. Що насправді означає звільнення Кіндратівки: пояснення експерта

Понеділок 28 липня 2025 18:49
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ЗСУ переходять до нової фази. Що насправді означає звільнення Кіндратівки: пояснення експерта Ілюстративне фото: експерт почснив, що означає звільнення Кіндратівки для ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Звільнення Кіндратівки у Сумській області є частиною стабілізаційних дій українських військових, а не початком масштабного контрнаступу.

Про це заявив військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За словами Романенка, йдеться про стримування просування російських військ після того, як вони організували перехід через кордон і розпочали наступ.

"На рубежі Хотінь - Яблунівка наші війська перекинули туди… рішення було 225-й полк з Курської області і ще деякі зусилля, і вдалося стабілізувати особливо на західному фланзі всього рубежу", - зазначив він.

Експерт повідомив, що Кіндратівка стала вже другим населеним пунктом, який вдалося відбити, і зараз українські сили намагаються закріпитися на цих ділянках. Він звернув увагу на те, що ворог опинився в ізлучині ріки, яка обмежує можливості для маневру.

"Тут наші проводять наступальні дії, заганяючи туди, в цю ізлучену, а навколо ріка. Їм чи форсувати її виходити, чи очікувати, що хтось допоможе їм перекинути якісь резерви. Так чи інакше, там ситуація для них важка", - наголосив експерт.

Утім, ситуація залишається напруженою, особливо на східному фланзі. Росіянам вдалося захопити Яблунівку, а бої за Юнаківку тривають.

"Сказати, що на цьому напрямку наступ - я думаю, недоречно. А ось західний фланг стабілізували. Можливо, вдасться це зробити і зі східним", - зауважив він.

Експерт також підкреслив важливість контролю над Юнаківкою, оскільки вона дає тактичну перевагу на сумському напрямку.

"Питання не про хід наступу, а там контратаки провели. 225 полк і попереднє, коли звільняв населені пункти, і зараз дуже важливе, дуже необхідне", - сказав він.

Він додав, що за умови наявності додаткових сил українські війська могли б скористатися ситуацією, адже ворог зажатий в ізлучині.

"Там їх чи полонити, чи розбивати, чи знищувати. Але ворог про це теж знає, відповідним чином буде реагувати зі своїми резервами", - пояснив Романенко.

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Суми Контрнаступ ЗСУ Війна в Україні
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