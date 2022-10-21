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ЗСУ отримали засоби зв'язку та розвідки за сприяння Favbet Foundation

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П'ятниця 21 жовтня 2022 10:10
ЗСУ отримали засоби зв'язку та розвідки за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали засоби зв'язку та розвідки за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За сприяння фонду Favbet Foundation один із підрозділів Збройних сил України отримав 8 сучасних радіостанцій Hytera і тепловізор AGM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Техніка і спорядження надійшли в розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

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