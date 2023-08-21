ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ отримали черговий комплекс боротьби з ворожими дронами за сприяння Favbet Foundation

Понеділок 21 серпня 2023 13:22
UA EN RU
ЗСУ отримали черговий комплекс боротьби з ворожими дронами за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали черговий комплекс боротьби з ворожими дронами за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Підрозділ Збройних сил України отримав черговий апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА KVS ANTIDRON G-6 за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Апарат використовується українськими захисниками для придушення активності ворожих комерційних БПЛА під час розвідки, коригування артилерії та інших цілей.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які компанія Favbet придбала для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України волонтери
NEWS
Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь
Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті