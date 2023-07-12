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ЗСУ отримали 135 авто за сприяння Favbet Foundation

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Середа 12 липня 2023 12:41
ЗСУ отримали 135 авто за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали 135 авто за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко


Благодійний фонд Favbet Foundation передав артилерійському підрозділу Збройних Сил України позашляховик Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто передано в розпорядження підрозділу, який виконує бойові завдання на сході країни.

Це вже 135-та автівка, отримана ЗСУ та іншими Силами оборони за сприяння фонду від початку повномасштабного вторгнення.

"Ці автомобілі допомагають нашим захисникам ефективно виконувати поставлені командуванням завдання: перевозити особовий склад, обладнання, амуніцію і евакуйовувати поранених. Сьогодні ми здолали позначку в 135 машин і не плануємо на цьому зупинятися. Це наш скромний внесок у нашу спільну перемогу", - зазначив віцепрезидент фонду Favbet Foundation Ігор Сірук.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали також уже понад 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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