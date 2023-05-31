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ЗСУ отримали 120 авто за сприяння Favbet Foundation

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Середа 31 травня 2023 11:02
ЗСУ отримали 120 авто за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали 120 авто за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні сили України та інші сили оборони отримали вже 120 авто для виконання бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повыдомлення фонду.

Днями 120-те авто отримав від фонду підрозділ ЗСУ, який тримає оборону в районі населеного пункту Гуляйполе Запорізької області.

Це високопрохідний пікап Mazda B 2500, оснащений додатковими засобами для ефективного ведення бойових дій.

"Допомога Збройним милам залишається ключовим пріоритетом і напрямом роботи фонду. І так буде до нашої остаточної перемоги. Автомобілі, в тому числі позашляховики - це те, що вкрай необхідне нашим захисникам, особливо напередодні очікуваного контрнаступу", - зазначив президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.
Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Збройні сили України
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