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ЗСУ наступають на південному фронті та просуваються до Кремінної: карти боїв на ранок

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Україна, Неділя 16 жовтня 2022 08:44
ЗСУ наступають на південному фронті та просуваються до Кремінної: карти боїв на ранок Фото: ЗСУ продовжують наступ у Херсонській та Луганській областях (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська продовжують активні атаки вздовж всієї лінії фронту у Херсонській області. Водночас ЗСУ поступово просуваються у напрямку Кремінної Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскіл - Кремінна

Українські сили повідомили, що окупанти намагалися провести контратаки в районі Новосадового та Терні за 17 км від Кремінної. Проте ЗСУ відбили штурми і продовжують укріплювати сили, аби продовжити рух до Кремінної.

Крім того, підрозділи ЗСУ атакували ворога у напрямку Сватового. Російські сили вважають, що українська армія намагається вийти на трасу Сватове-Кремінна. Але аналітики ISW не підтверджує російських заяв.

ЗСУ наступають на південному фронті та просуваються до Кремінної: карти боїв на ранок

Донбас

На цій ділянці фронту тривають запеклі бої в районі Бахмута, Авдіївки та Первомайська. ЗСУ відбили ворожі атаки біля семи населених пунктів. Аналітики вважають, що російські війська можуть посилити штурми на цьому напрямку.

Водночас ISW, посилаючись на російських військкорів, припускає, що окупанти могли пошкодити короткохвильовий ретранслятор, порушивши роботу української системи Starlink в районі Бахмут-Соледар.

ЗСУ наступають на південному фронті та просуваються до Кремінної: карти боїв на ранок

Південь України

За даними ISW, українська армія вчора відновила контрнаступ на всій лінії фронту у Херсонській області. Зокрема, ЗСУ почали механізований наступ на лінії між Давидовим Бродом та Дудчанами. Водночас українські сили посилили контратаки на захід від Херсона на правому березі річки Дніпро.

Українське командування зберігає інформаційну тишу про успіхи на цій ділянці фронту. Проте оперативне командування "Південь" підтвердило, що ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Бериславському районі.

ЗСУ наступають на південному фронті та просуваються до Кремінної: карти боїв на ранок

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили атаки окупантів на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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