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ЗСУ наступає. Дружина окупанта розповіла про ситуацію на фронті (перехоплення)

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Росія, Вівторок 16 травня 2023 18:36
ЗСУ наступає. Дружина окупанта розповіла про ситуацію на фронті (перехоплення) Фото: дружина окупанта розповіла про ситуацію на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Дружина російського військовослужбовця розповіла, що турбується за свого чоловіка через наступальні дії зі сторони ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Вона радить чоловіку не виходити з окопів. Окрім цього, за її словами, для збережння життя вона радить йому в туалет ходити там же.

"Ти хоч цей, ховайся, не висовуйся, геройствувати не треба в жодному разі. Солдати в окопах під себе сьорут, але голову не висовують", - говорить вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російській військовослужбовець поскаржився на значні втрати з боку армії РФ і те, що тіла загиблих ніхто не забирає.

Також раніше дружина російського військовослужбовця поскаржилась на командування, яке відправило її чоловіка на загибель в Україні.

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