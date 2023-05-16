ЗСУ наступає. Дружина окупанта розповіла про ситуацію на фронті (перехоплення)

Дружина російського військовослужбовця розповіла, що турбується за свого чоловіка через наступальні дії зі сторони ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Вона радить чоловіку не виходити з окопів. Окрім цього, за її словами, для збережння життя вона радить йому в туалет ходити там же.

"Ти хоч цей, ховайся, не висовуйся, геройствувати не треба в жодному разі. Солдати в окопах під себе сьорут, але голову не висовують", - говорить вона.