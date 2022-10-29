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ЗСУ близько 90 разів обстріляли позиції росіян на півдні: відомі деталі

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Україна, Субота 29 жовтня 2022 17:14
ЗСУ близько 90 разів обстріляли позиції росіян на півдні: відомі деталі Ілюстративне фото: ЗСУ близько 90 разів обстріляли позиції росіян на півдні (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ з початку доби близько 90 разів обстріляли позиції окупантів на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 90 вогневих завдань у районах зосередження ворожої техніки та живої сили", - розповіли у ОК "Південь".

Там також зазначають, що в ході атак ЗСУ було завдано ударів по позиціях систем ППО окупантів та по пунктах технічного та логістичного забезпечення.

При цьому точна кількість ворожих втрат поки невідома та ще уточнюється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни доставили чергову партію мобілізованих на правий берег Дніпра у Херсонській області.

Також ми писали, що, за словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, у тимчасово окупованому Херсоні знаходяться найбільш підготовлені та боєздатні російські військові.

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