Зростання цін на дизельне пальне призведе до зростання невиправданих витрат військових, - експерт

Зростання цін на дизельне пальне вдарить по армії та призведе до зростання невиправданих витрат військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політичного експерта, вйськовослужбовся Кирила Сазонова.

"Розмови, що потрібно підняти акцизи на бензин та ДП, бо це частина євроінтеграції - брехня. Я в матеріалі. Можна підняти через 2 роки. Бажаєте підняти акцизи, підніміть на скраплений газ", - повідомив Сазонов.

На дизпаливі з його слів їздять не лише танки та бронемашини - а практично весь автомобільний транспорт у прифронтовій смузі.

Підвищення цін на акциз

10 травня 2024 року Кабмін України схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення акцизів на низку товарів. Зокрема, уряд пропонував встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.

Згодом Кабмін зареєстрував у парламенті проєкт закону, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне.

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