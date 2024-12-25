Зростання реальних доходів українців уповільнилося: чого очікувати наступного року

Зростання реальних доходів українців стримується пришвидшенням інфляції. Наступного року не варто очікувати більш високих темпів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Звіт про фінансову стабільність " НБУ.

Як зазначається у звіті, номінальні доходи населення (без урахування інфляції) надалі зростають двознаковими темпами.

"Основним рушієм зростання доходів залишається приріст найбільшої їх складової - сукупних зарплат працівників підприємств (у жовтні – на понад 20% у річному вимірі)", - йдеться в документі.

За даними НБУ, до підвищення зарплат роботодавців спонукають умови ринку праці: все ще бракує кваліфікованих працівників, конкуренція за яких посилюється. Крім того, цьогоріч двічі зросла мінімальна зарплата. Це позначилося на зростанні зарплат працівникам бюджетних установ. Сукупне грошове забезпечення військовослужбовців помірно зростало. Пенсії також дещо зросли через індексацію в березні та додаткове підвищення з липня окремим віковим категоріям.

"Проте пришвидшення інфляції цього року сповільнює доходи в реальному вимірі. Тому із середини року річні темпи зростання реальних доходів населення знизилися до близько 10% у річному вимірі", - йдеться у звіті.

За оцінками НБУ, цьогоріч реальні зарплати перевищать рівень до повномасштабного вторгнення.

Очікування на 2025 рік

Як зазначили в НБУ, зростання економіки, зайнятості та конкурентний тиск на ринку праці сприятимуть подальшому зростанню доходів у приватному секторі. "Однак спроможність бізнесу пропонувати дедалі вищу оплату праці поволі знижується, тож зростання зарплат сповільниться", - йдеться у звіті.

Крім того, наступного року не передбачений перегляд мінімальної зарплати, що обмежить зростання зарплат у бюджетних установах. "Натомість сповільнення інфляції в другій половині наступного року збереже комфортний приріст доходів у реальному вимірі", - додали в НБУ.