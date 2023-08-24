"Зоря" без шансів поступилася "Славії" у кваліфікації Ліги Європи

Празька "Славія" виграла перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи в луганської "Зорі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації, перші матчі

"Славія" Прага – "Зоря" – 2:0

Голи: Тіджані, 81, Масопуст, 90+4

Пражани заволоділи ініціативою зі старту зустрічі. Серія атак господарів призвела до кількох небезпечних моментів. Зокрема, Масопуст головою пробив поруч зі стійкою після кутового, а постріл Штранца після прориву парирував Турбаєвський.

Зовсім гаряче стало на 27-й хвилині. Знову спрацювала грізна зброя "Славії" – стандарти. Після подачі від кутового прапорця Масопуст замкнув дальню стійку. Проте, колеги покликали головного арбітра переглянути відеоповтор. Зрештою, рефері зафіксував гру рукою замість гола.

Чеський гранд продовжив тероризувати оборону "Зорі". Ще до перерви пражани змарнували два виходи віч-на-віч. Після ж перерви ледь не допоміг господарям оборонець луганського колективу, зрізавши м'яч у власні ворота – кіпер встиг зреагувати.

Час ішов, а м'яч вперто оминав сітку воріт "Зорі". Та все ж фарт луганців минув на 81-й хвилині. Шевчик подав кутовий на ближню стійку, звідки Тіджані головою переграв Турбаєвського.

"Славія" після забитого м'яча обертів не скинула та спробувала розвинути успіх. Зрештою, пражанам вдалося забити вдруге в доданий арбітром час. Це Огунгбаї наздогнав м'яч біля лінії поля та вивів Масопуста на порожні ворота – 2:0 у підсумку.