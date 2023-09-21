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"Зоря" – "Гент": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Люблін, Четвер 21 вересня 2023 17:15
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"Зоря" – "Гент": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій Фото: Луганці вдруге зіграють у групі третього за рангом єврокубка (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" в стартовому турі групового етапу Ліги конференцій 2023/24 прийме бельгійський "Гент" на польській землі.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Зоря" – "Гент" відбудеться у польському Любліні 21 вересня. Поєдинок прийме стадіон "Арена Люблін". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Зоря" – "Гент"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватиме матч Віталій Кравченко.

Прогноз букмекерів на матч "Зоря" – "Гент"

Фахівці контори Favbet обрали "буйволів" однозначним фаворитом поєдинку. На перемогу бельгійців приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,46. Натомість на перемогу луганської команди виставили бал 8,20. Нічия майже вдвічі вірогідніша – кеф 5,00.

&quot;Зоря&quot; – &quot;Гент&quot;: де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на конкретний рахунок. Наприклад, непоганий варіант із нульовою нічиєю букмекери запропонували з перспективним коефіцієнтом 11,00. Персональні ж фанати Дениса Антюха (2 м'ячі в сезоні 2023/24) розглянуть ставку з голом свого улюбленця за солідні 6,00.

Орієнтовні склади на матч "Зоря" – "Гент"

"Зоря": Турбаєвський – Кирюханцев, Жордан, Снурніцин, Вантух – Яцик, Мишньов – Антюх, В. Волошин, Алефіренко – Герреро

"Гент": Нарді – Кандус, Ватанабе, Торунаріга – Самуаз, Де Сарт, Хюльсагер, Кумс, Браун – Гіфт, Куйперс

Обидві команди мають кадрові втрати. У лазареті "Зорі" опинилися двоє оборонців – Бутко та Батагов. Натомість керманич "Гента" Хейн Ванхазебрук змушений обійтися без оборонця Фортуни та досвідченого форварда Депуатра.

До слова, раніше "Шахтар" зазнав поразки від "Порту" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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