"Зоря" в доданий час драматично вирвала перемогу над "Ворсклою" у Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Ворскла" – "Зоря" – 2:3

Голи: Сефері, 5, 16 (пенальті) – Бражко, 57, 90+3 (пенальті), Русин, 90+1

Вилучення: Рамірес, 72 (В, друга жовта картка)

Полтавці шокували претендента на медалі двома швидкими голами. В епіцентрі подій опинився албанець Сефері. Спершу форвард "Ворскли" в боротьбі з Бутком пробив точнісінько в дальній кут із лінії штрафного майданчика луганців.

А за якихось десять хвилин "Зоря" отримала одинадцятиметровий у власні ворота. Це Сапутін збив Степанюка, коли той опинився на ударній позиції. До позначки підійшов Сефері та впевнено розвів м'яч і молодого кіпера по різних кутах.

Від такого старту команда Патріка ван Леувена отямилася не відразу. Лише під завісу тайму луганська команда влаштувала справжній штурм володінь Ісенка. Та в атаці "Зорі" відверто не щастило. Той же Русин поцілив у поперечину, а Імереков пробив повз ворота після стандарту.

Свій тиск гості продовжили і після перерви. Зрештою, оборона "Ворскли" дала збій на 57-й хвилині. Бражко на вході в штрафний майданчик обігрався з Герреро, опинився на забивній позиції та холоднокровно переграв Ісенка.

Згодом "Зоря" організувала ще дві нагоди. Удар Булеци головою з меж карної зони вчасно заблокували оборонці, тож м'яч став здобиччю воротаря. Та ж доля спіткала й постріл Герреро. А на 80-й хвилині Ісенко ногою парирував удар Хланя після прориву в штрафний.

Фінальні хвилин "Ворскла" змушена була провести в меншості після двох жовтих Раміреса. Луганці зуміли скористатися чисельною перевагою над командою Віктора Скрипника. У доданий арбітром час Русин із рикошетом від Пердути пробив Ісенка. А ще за дві хвилини Бражко влучним ударом із пенальті за гру рукою вирвав перемогу для "Зорі"!