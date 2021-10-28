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Зонд Mars Express попробует передать сигнал с китайского марсохода на Землю

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Четверг 28 октября 2021 05:24
Зонд Mars Express попробует передать сигнал с китайского марсохода на Землю Фото: зонд Mars Express попробует передать сигнал с китайского марсохода на Землю (pixabay.com)
Автор: Анна Полисученко

Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства (ESA) Mars Express проведёт серию коммуникационных тестов с китайским марсоходом "Чжужун" в ноябре. Зонд попытается перехватить сигнал китайского ровера и передать его на Землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

"Mars Express проведёт пять тестов, в ходе которых попытается перехватить данные, посылаемые марсоходом Чжужун, а затем передать эти данные в Центр управления космическими полётами в Дармштадте", - говорится в сообщении.

Цель тестов - проверить возможность альтернативной передачи информации, в случае если связь между марсоходом и зондом будет нарушена.

По информации ESA, китайский марсоход не может напрямую контактировать с зондом и получать сигналы, которые европейский зонд посылает роверу для начала коммуникации, из-за несовместимости коммуникационных систем. Чтобы решить эту проблему, будет использоваться система перехвата сигнала, который марсоход отправляет "без адресата".

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