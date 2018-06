"Почти что свадьба": сколько родителям придется "выложить" за выпускной наряд

Не стоит рассчитывать, что наряд парня обойдется намного дешевле вечернего образа девушки

Официальная дата выпускного вечера в украинских школах в этом году определена на 23 июня. Ведь это первая суббота после утомительного прохождения ВНО и объявления его результатов.

Пока дети проходят тесты, родители уже несколько месяцев "ломают головы", как же организовать выпускной для своих чад. Пожалуй, одна из наиболее весомых статей "выпускного бюджета" – наряд выпускника. И следует отметить, что многие откладывают с этим пунктом до последнего.

STYLER решил узнать, во сколько в этом году обойдется приодеть тинейджера к выпускному вечеру. И главное – как сэкономит в этом деле.

Кроме того, мы попросили известных украинских дизайнеров и стилиста поделиться толковыми советами в выборе наряда и подготовке вечернего образа.

Во сколько обойдется вечерний наряд на выпускной: инфографика STYLER

Вечернее платье: от брендовой новинки за 6000 грн до б/у за 500 грн

Следует отметить, что спрос на платья и костюмы для выпускников увеличился вдвое еще за несколько месяцев до официальной даты школьного выпуска – суббота, 23 июня. Однако не все родители и их повзрослевшие дети занялись поиском нарядов заранее, некоторые отложили это занятие "на потом". Однако в столичных магазинах и онлайн шоу-румах даже за пару недель до торжественного события цены все еще держатся на высоких позициях, скидки предлагают далеко не все.

Для выпускного вечера старшеклассницы зачастую выбирают платье в пол, цена которого стартует от 2-2,5 тыс. грн. И это будет достаточно простенький вариант – без корсета, пайеток и нарядных оборок.

Так, вечернее платье в магазине, где можно все примерить и с продавцом-консультантом пообщаться, обойдется в среднем в 5-6 тыс. грн.

"Платье от 2500 тыс. грн. Туфли – 1500 грн. Прическа и макияж – это 1000 грн. И это еще без учета аксессуаров. Золотой выпуск получится", - сетует жительница Киева Оксана на Facebook-страничке "Батьки SOS".

Вариант подешевле – прокат одежды.

Заглянув на несколько интернет-площадок по прокату вечерних платьев, делаем вывод: да, это однозначно дешевле, нежели покупать новое вечернее платье, но и рассчитывать на кардинально низкую стоимость не стоит. Прокат платья в среднем обойдется в 2 тыс. грн. Если не откладывать с поиском, то можно "выхватить" очень даже неплохой наряд за 900-1000 грн (или еще дешевле, но здесь работает правило – "кто первый встал, того и тапки").

Взять вечернее платье на прокат – однозначно дешевле, нежели покупать новое (скриншоты: dressforday.com.ua; ohmylook.ua)

Более опытные девушки советуют отказаться от походов по магазинам и отдать предпочтение интернет-витринам, где новые платья будут подешевле. Полезный лайфхак – наиболее экономные варианты предлагают десятки страничек в сети Іnstagram. Здесь можно найти вечерние платья для выпускного до 1,5 тыс. грн.

Совсем уж бюджетный вариант – "онлайн-барахолки" (shafa.ua, kloomba.com, olx.ua). Здесь, со вторых рук можно подыскать вечернее платье даже за 500 грн или еще дешевле, если очень постараться. При этом в подобных онлайн-"магазинах" часто встречаются совсем новые вещи непосредственно от продавца.

Скриншот страницы shafa.ua

Однако за качество придется побороться. Роскошные и "со вкусом" вещи на подобных площадках – редкость. Поэтому чтобы подыскать что-то действительно стоящее, нужно потратить немало сил и времени.

"У нас получился достаточно бюджетный вариант. Весь образ обойдется где-то в 4000 грн. Дело в том, что платье мы взяли на прокат. Это сейчас очень популярно. Да и в принципе после выпускного никуда потом это платье не наденешь. Поэтому не вижу смысла покупать платье, чтобы оно потом в шкафу висело. Мы подобрали вечернее платье, прокат – 1400 грн. Туфли взяли за 1200 грн. "Плюс" еще сумочка. Также за прическу придется отдать где-то 600 грн и за макияж 500. Ну, и еще за маникюр – где-то 200-300 грн… Знаете, уже давно так основательно к выпускному готовятся. Все по полной программе! Когда дочка 9-й класс окончила. Тогда тоже готовились", - рассказывает STYLER Марина, мама выпускницы из Дарницкого района Киева.

Одним только платьем вечерний образ не ограничивается. Выпускнице не обойтись без обуви, сумочки, бижутерии. Куда же без макияжа и прически?!

Обувь на выпускной

Средняя стоимость обуви для выпускного в магазинах – 2000 грн (скриншот zara.com)

Вновь спускаемся от дорогого к дешевому. Прошлись по магазинам популярных масс-маркет брендов – туфли или босоножки под ваше вечернее платье в среднем обойдутся от 1,5 до 2 тыс. грн. За пару из новой коллекции придется отдать от 3 тыс. грн.

Вариант подешевле – выбирать обувь в интернет-магазинах. Да, как следует померять не получится и есть риск, что товар придется возвращать. Однако на онлайн-площадках можно подыскать туфли в среднем за 1000 грн.

Искать обувь на онлайн-барахолках – занятие изматывающее, но порой можно найти неплохие варианты (скриншоты: shafa.ua; kloomba.com)

Совсем бюджетный вариант – "онлайн-барахолки". Туфельки из экокожи можно и за 300-400 грн присмотреть. Если постараться, ухватите бренд неплохого качества за 600-800 грн. Но далеко не все согласятся на б/у обувь, да и предложенные здесь экземпляры высоким качеством не отличаются. Как говорится, на один сезон.

"Знаете, мы решили не мелочиться. Тем более, что сегодня девочки уже совсем по-другому относятся к такому событию как выпускной вечер. Это для них действительно что-то очень значимое, поэтому все должно быть на высшем уровне... Платье нам обошлось чуть больше 3000 грн, туфли - 1500 грн. Дочка захотела модную сумочку в виде книжки. А это еще 1000 грн (кстати, по скидке). Колье и серьги - где-то 700 грн. И это без учета марафета - прически, макияжа, маникюра... В общем, почти что свадьба", - улыбается Наталья, мама выпускницы из Киева.

Выпускной образ: сумочка и бижутерия

К счастью, в общем бюджете выпускного образа аксессуары не занимают столь весомую часть, как платье. Если не рассчитывать на мировые бренды, то новенькую сумочку-клатч в интернет-магазине можно заказать в среднем за 500 грн. Стоимость на интернет-барахолках особо не отличается. Хотя если пойти на принцип, то можно отыскать вполне приличный клатч за 200-250 грн.

Если заморочиться и особо не гнаться за ультра трендами, то сумочка под вечерний образ может обойтись до 200 грн (скриншот shafa.ua)

Аксессуары (колье, серьги, браслеты и т.д.) – дело на любителя, здесь уже каждая выбирает себе по вкусу: дополнить свой образ с головы до ног или ограничиться скромными серьгами и колье.

Стандартный же набор из колье, браслета и сережек можно отыскать в среднем за 600 грн. Опять-таки советуем поискать на страничках в сети Instagram.

Прокат аксессуаров позволит сэкономить в общем бюджете выпускного (скриншоты: dressforday.com.ua; ohmylook.ua)

К слову, сэкономить на аксессуарах как раз позволят сервисы по прокату. Некоторые предлагают взять на прокат полноценный комплект украшений за 100-300 грн (однако здесь важно успеть). Взять сумочку-клатч на прокат можно за 350-400 грн.

Вечерний образ – финиш. Макияж, прическа, маникюр

А вот на макияже и прическе существенно сэкономить вряд ли получится.

В дорогих салонах красоты за вечерний мейкап в среднем возьмут 700-800 грн. В салонах рангом пониже (звонили в салоны "спальных" районов столицы) за макияж придется отдать в среднем 500 грн.

С прической еще дороже. Во-первых, все зависит от сложности. Во-вторых, учитывается длина волос. Мы уточняли с расчетом средней длины (ниже уровня плеч, по лопатки). Минимальная стоимость за укладку и завивку – 500 грн. В целом, ориентироваться нужно на 600 грн за вечернюю прическу.

За маникюр с популярным сегодня покрытием шеллак возьмут 250-300 грн. В салонах "класса А" такая услуга обойдется в 500 грн и выше.

Выпускной образ: СОВЕТ ДИЗАЙНЕРА

Дизайнеры рекомендуют не "зацикливаться" на платьях, а также рассмотреть ультрамодные сегодня костюмы с широкими брюками высокой посадки

"Девушки делятся на "пацанок" и "принцесс". Принцесс предостерегаем от кринолина и объемных причесок, чтобы они не стали мачехами, а оставались юными и прекрасными. Пацанкам предлагаем брючные костюмы, но ни в коем случае не рваные джинсы, а именно стильные широкие брюки с двубортным пиджаком. По цвету, серебро – хит сезона. Можно собрать total look в серебряных оттенках, начиная с одежды и заканчивая аксессуарами и обувью. Также актуальны все оттенки неба – от заката до рассвета, от небесно-голубого до бирюзового, от солнца до луны… Отметим трендовые total look в ярко-желтом или лимонном оттенках. Вариант брючного костюма, если выбрать нежные оттенки абрикоса или винтажной розы, подойдет как хулиганке, так и принцессе", - делятся своими рекомендациями Алена Ворожбит и Татьяна Земскова, дизайнеры бренда Vorozhbyt&Zemskova.

Дизайнеры, как один, настоятельно рекомендуют не забывать, что выпускной образ должен быть по-девичьи нежным и чистым, без вычурности

"Обратить внимание на платья нежных оттенков и цветов: цвет чайной розы, карамельный, пудровый, нежно-голубой, фисташковый, цвет сирени, молочный. Но если вам ближе более насыщенные цвета, тогда в этом сезоне выберите синий электрик, бутылочный или же красный. Что касается тканей, всегда выигрышно смотрится кружево, органза, фатин, шифон (придадут образу изящества и женственности).

С аксессуарами будьте острожными, чтобы не переборщить. Сумочка должна быть маленькая и аккуратная, не объемная, лучше небольшой клатч. Обувь – аккуратная и элегантная: босоножки на не высоком каблуке, туфли-лодочки. Нужно подбирать обувь под наряд. Но если вы выберите телесные босоножки или туфли, то скорее всего такая обувь будет гармонична почти с каждым нарядом. В выборе бижутерии помните, что вы – юные леди. Пусть это будут лучше аккуратные гвоздики в ушах. Остановитесь на 2-х, максимум 3-х изделиях", - советует украиснкий дизайнер Анна Яковенко.

Костюм на выпускной: смотрите на интернет-площадках или покупайте "сборные" варианты

Казалось бы, с парнями попроще: макияж и маникюр не нужен, аксессуаров особых не надо. И все же особо статья бюджета за наряд для выпускника не отличается.

Так, не все родители готовы брать костюм для юноши на прокат. Покупать новинку – будет не дешевле вечернего платья для девочки. Но здесь мамы и папы себя успокаивают. Все же нарядное платье еще не понятно, когда наденешь. А вот костюм всегда пригодится.

"Костюм выбирали в магазине. Долго меряли, искали. За брюки и пиджак пришлось отдать 3000 грн. Плюс "по мелочи" – 300 грн за подгонку брюк по росту… Да, мы думали взять костюм на прокат. Но решили, что лучше купить. Знаете, покупкой довольны. Потому что костюм сыну и так пригодится на будущее. Тем более, что мы взяли классику", - рассказала STYLER Людмила, мама выпускника из Киева.

Итак, новенький классических мужской костюм в бутике обойдется минимум в 2,5-3 тыс. грн.

Родители советуют присматривать костюмы не в специализированных магазинах или же на интернет-площадках. Кроме того, значительно поможет "скостить" бюджет покупка пиджака и брюк по отдельности.

Если воспользоваться описанными выше вариантами, то нарядить парня можно будет в среднем за 1500-1700 грн.

За костюм в специализированном бутике придется отдать 3 тыс. грн. Бюджетный вариант – интернет-площадки или "сборные" костюмы (скриншоты: sergioellini.com.ua; prom.ua)

Если вы хотите не просто классический, а более элегантный вариант, скажем, смокинг, тогда можно воспользоваться прокатом костюмов. Однако стоимость проката стартует от 1-1,5 тыс. грн в сутки. Что, кстати, значительно дороже, нежели прокат вечернего платья для девочки.

На онлайн-"барахолках" не обязательно будут вещи б/у. Однако нужно постараться, чтобы найти новинку, да еще и подходящего размера (скриншоты: shafa.ua; kloomba.com)

Не забываем о рубашке. Самая простая белая рубашка обойдется в 350-400 грн.

Кстати, присмотреть мужскую рубашку можно и на онлайн-"барахолках", где этот элемент гардероба предложат в среднем за 150-200 грн.

Выпускной образ: СОВЕТ ДИЗАЙНЕРА

Беспроигрышный вариант – однотонный костюм черного или синего цвета, белая рубашка и яркий галстук

"Беспроигрышным вариантом для парня будет черно-белое сочетание, или сине-белое. Белая сорочка и костюм с хорошей посадкой, не широкий и не слишком облегающий. Самое главное в мужском костюме - это цвет и крой. Найдите для себя это идеальное сочетание. Если молодому человеку хочется добавить красок в свой образ, он может подобрать цветной галстук или бабочку, а также жилет. При этом костюм должен быть чистых цветов: черный, синий, серый и белая сорочка", - говорит украиснкий дизайнер Анна Яковенко.

Дополняем образ выпускника: обувь, аксессуары

За классические черные туфли из семейного бюджета придется выделить в среднем 2,5 тыс. грн (скриншот zara.com)

Мужские туфли в магазинах обойдутся даже дороже, нежели туфли или босоножки для девушек. Если выпускницу можно обуть в новинку в среднем за 1,5-2 тыс. грн, то парню придется выложить еще "плюс" тысячу. Так, новенькая пара мужских туфлей в магазине обойдется в 2,5-3 тыс. грн.

И вновь выручают магазины классом пониже и онлайн-площадки, где мужские туфли можно подобрать за 1-1,5 тыс. грн. Или даже еще дешевле!

Средняя цена за нарядный галстук-бабочку составит всего 150 грн, классический деловой галстук – 300-400 грн. Однако на различных интернет-сайтах "бабочку" можно и за 100 грн приобрести.

Завершаем выпускной образ: стрижка

Здесь все просто. Мужская стрижка в модных сегодня барбершопах стартует в среднем от 300 грн. Кстати, за укладку возьмут еще отдельно около 100 грн!

Если же вы не гонитесь за модными трендами в мужских стрижках, то примарафетить парня к выпускному в обычной парикмахерской можно в среднем за 100-150 грн. Или же отправиться в точку экспресс-стрижки, где за услуги возьмут 50-80 грн.

Прическа и мейкап для выпускного вечера: советы стилиста

Стилист рекомендует молодым девушкам отказаться от слоев косметики и сделать акцент на глаза (фото: sandsunandmessybuns.com)

Также STYLER обратился к украинскому топ-стилисту, арт-директору одного из столичных салонов красоты Евгению Соколову, который рассказал, на что следует обратить внимание на финальном этапе подготовки своего вечернего образа.

"Главный совет: меньше - это лучше! Злоупотребление косметическими средствами зачастую выглядит нелепо и добавляет в возрасте. Рекомендую сделать акцент на глаза, вероятнее такой мейкап продержится лучше, чем макияж с акцентом на яркие губы. Must have любого выпускного макияжа – фиксирующий спрей (мой выбор – MAC studio fix plus)", - рассказал Евгений Соколов.

Стрижкой 2018 года можно считать long bob – "удлиненный боб". При этом наиболее стильный вариант – "небрежные" локоны

Евгений поделился советами и в вопросе выбора прически. Девочки, в этом году откажитесь от вычурности!

"Настоятельно рекомендую отказаться от сложных классических высоких причесок. Они выглядят несовременно и могут сделать даже самую юную красавицу старше. Ни в коем случае не используйте живые цветы, так как наверняка они завянут еще в начале выпускного вечера. Для обладательниц длинных волос выпускной – идеальный повод сделать модную стрижку средней длины в стиле long bob, став звездой вечера. Настоятельно советую выделить время на консультацию и пробную прическу с вашим мастером, это не займет у вас много времени, но облегчит взаимопонимание и придаст уверенности в столь ответственный вечер", - рассказывает стилист, совладелец и арт-директор салона "Palace de Beauté" Евгений Соколов.

Вариант прически на выпускной по совету стилиста Евгения Соколова

Итак, главные тренды в прическах:

Минимализм. Распущенные или собранные в тугой хвост, высокий пучок волосы.

Распущенные или собранные в тугой хвост, высокий пучок волосы. Аксессуары. Поиграйте, украсив прическу небольшими заколками с жемчугом или оригинальными металлическими элементами.

Небрежные текстуры. Для девушек с бунтарским характер рекомендую остановить выбор на прическе с распущенными волосами с текстурой небрежных плоских локонов , которые идеально будут смотреться, если их сделать за день до выпускного.

, которые идеально будут смотреться, если их сделать за день до выпускного. Влажные убранные от лица волосы. Этот тренд подойдет самым смелым и модным выпускницам. Совет: создавая такую прическу, не жалейте геля для волос.

